Estudante perde voo e escapa de tragédia que matou mais de 240 pessoas na Índia

A frustração inicial de Bhoomi Chauhan, uma estudante de administração de empresas de 28 anos, por perder seu voo para Londres, transformou-se em um profundo sentimento de alívio e gratidão.

Devido a um intenso congestionamento de tráfego na cidade de Ahmedabad, Índia, ela perdeu o voo da Air India por apenas dez minutos, um atraso que, por um verdadeiro milagre, a salvou de uma tragédia aérea que vitimou mais de 240 pessoas.



Bhoomi, que reside em Bristol, Inglaterra, com seu marido, estava passando férias no oeste da Índia e deveria retornar para casa na quinta-feira, 12 de junho.

Sua viagem de carro, que começou em Ankleshwar — uma cidade a aproximadamente 200 quilômetros ao sul de Ahmedabad —, foi severamente impactada pelo trânsito no centro da cidade.

Ela chegou ao aeroporto às 12h20, dez minutos após o início do embarque.



Apesar de ter realizado o check-in online, os funcionários da companhia aérea a impediram de embarcar, pois ela havia chegado menos de uma hora antes da partida.

Chauhan recorda ter ficado "muito brava" com o motorista, saindo do aeroporto desapontada.

Seu cartão de embarque digital confirmava sua reserva no assento 36G da classe econômica.

Ela implorou aos funcionários para que a deixassem entrar, argumentando que era a última passageira e que estava apenas dez minutos atrasada, mas seu pedido foi negado.

Acidente aéreo em Ahmedabad

O voo AI171, com destino ao aeroporto de Gatwick, em Londres, decolou conforme o previsto naquela tarde de quinta-feira.

No entanto, o avião teve dificuldade para ganhar altitude e caiu aproximadamente 30 segundos após o início do voo, atingindo uma área residencial.

O acidente resultou na morte de 241 pessoas a bordo, incluindo 12 tripulantes, e pelo menos oito pessoas em solo.



Bhoomi descobriu sobre a queda do avião enquanto tentava obter o reembolso de sua passagem com um agente de viagens, momentos depois de deixar o aeroporto.

Em suas declarações à BBC, ela classificou o acontecimento como "um verdadeiro milagre".



Entre as vítimas a bordo estavam cidadãos indianos, portugueses e canadenses.

Aeronave não tinha histórico de acidentes

O avião era do modelo Boeing 787-8 Dreamliner, da companhia Air India.

Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, o médico e piloto Paulo Neto comentou que a aeronave não era velha.

“Um avião com 10 ou 11 anos ainda é considerado novo na aviação comercial. Muitos aviões em operação têm mais de 20 anos. Esse modelo também não tem histórico de acidentes, o que torna o caso ainda mais grave e atípico", disse.

O único sobrevivente da queda

Curiosamente, um passageiro, o cidadão britânico Vishwashkumar Ramesh, de 40 anos, sobreviveu à queda.

Ele conseguiu sair caminhando do local do acidente, apresentando escoriações no peito, olhos e pés, e foi encaminhado ao Hospital Civil de Asarwa, em Ahmedabad.

Ramesh descreveu o terror do momento ao jornal Hindustan Times, relatando que "trinta segundos após a decolagem, houve um barulho alto e então o avião caiu. Tudo aconteceu muito rápido".

Os serviços de emergência e as autoridades indianas trabalharam intensamente na noite de quinta-feira para remover os destroços e iniciar a investigação das causas do acidente.

A caixa preta da aeronave foi localizada na sexta-feira, 13 de junho, e a investigação pode se estender por meses.

