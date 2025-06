Quem é o homem que sobreviveu à queda de avião na Índia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O britânico-indiano Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos, é até o momento o único sobrevivente da queda do voo da Air Índia na cidade de Ahmedabad nesta quinta-feira (12). Depois que a polícia já havia descartado a possibilidade de sobreviventes dentro da aeronave, Ramesh foi socorrido com ferimentos a um hospital próximo.

Segundo relatos da mídia indiana, ele mora em Londres e estava em Ahmedabad visitando a família. O ministro do Interior indiano Amit Shah, visitou o sobrevivente no hospital. Segundo médicos, Ramesh supostamente saiu andando após o acidente que já deixou mais de 240 mortos.

"Ele estava desorientado, com vários ferimentos por todo o corpo", disse médico Dhaval Gameti à Associated Press. “Mas parece estar fora de perigo."

LIGAÇÃO

Ramesh ligou para seus parentes em Leicester, segundo a BBC. Ele tem esposa e um “filhinho" em casa, disse seu primo Ajay Valgi.

Ramesh ligou para o pai momentos depois do acidente para dizer que havia sobrevivido, disse seu irmão Nayan à Sky News. “Ele fez uma chamada de vídeo para o meu pai enquanto ele caía e disse: 'Ah, o avião caiu. Não sei onde meu irmão está. Não vejo nenhum outro passageiro. Não sei como estou vivo, como saí do avião'", contou ele à Sky.

Ramesh foi identificado primeiro pelo jornal indiano Hindustan Times, que reportou que o britânico-indiano morou em Londres pelos últimos 20 anos e viajou para a Índia com seu irmão, que também estava no avião. Ramesh ainda tinha seu cartão de embarque que mostrava seu assento A11.

Outro médico disse que Ramesh lhe contou que, imediatamente após o avião decolar, ele começou a descer e de repente se dividiu em dois, jogando-o para fora, seguido por uma forte explosão. De acordo com o médico, Ramesh disse que se viu ao lado dos destroços e caminhou até uma ambulância próxima que o levou ao hospital.

"Trinta segundos após a decolagem, houve um barulho alto e então o avião caiu. Tudo aconteceu tão rapidamente," relatou Ramesh ao Hindustan Times. Ele disse que sofreu "ferimentos por impacto", incluindo contusões no peito, olhos e pés, mas estava de certa forma lúcido e consciente.

ÚNICO SOBREVIVENTE

Mais cedo, a polícia de Ahmedabad disse que parecia não haver sobreviventes do acidente aéreo, até a localização de Ramesh. Em seguida, as autoridades deixaram em aberto a possibilidade de haver mais sobreviventes ao afirmar que “passageiros feridos foram levados pelas autoridades locais ao hospital mais próximo" disse Campbell Wilson, presidente-executivo da Air India, em um comunicado em vídeo.

“Sim, confirmamos que houve um sobrevivente", que está sendo tratado em um hospital, declarou Dhananjay Dwivedi, secretário-chefe do Departamento de Saúde do Estado de Guyarat, no noroeste da Índia.

Ramesh contou ao Hindustan Times: "Quando me levantei, havia corpos ao meu redor. Eu estava assustado. Levantei-me e corri. Havia pedaços do avião ao meu redor. Alguém me segurou e me colocou em uma ambulância e me trouxe para o hospital".