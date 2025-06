Queda de Boeing 787 na Índia deixa mais de 260 mortos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um avião de passageiros da Air India, que transportava 242 pessoas, com destino a Londres caiu no oeste da Índia nesta quinta-feira (12). A polícia já confirmou 269 mortes, incluindo vítimas atingidas no solo. O presidente da companhia aérea, Natarajan Chandrasekaran, confirmou o acidente em comunicado. "Com profundo pesar, confirmo que o voo 171 da Air India, que seguia de Ahmedabad para Londres Gatwick, se envolveu em um acidente trágico hoje", disse.

O executivo acrescentou que um centro de emergência foi ativado e uma equipe de apoio foi acionada para atender às famílias que buscam informações. O 787 Dreamliner é um avião bimotor de fuselagem larga. Este é o primeiro acidente de uma aeronave Boeing 787, de acordo com o banco de dados da Aviation Safety Network.

O avião caiu perto do aeroporto na cidade de Ahmedabad, em uma área residencial no campus de uma faculdade de medicina local, de acordo com um funcionário do Bharatiya Janata, o partido governante do estado.

Do total de passageiros, 169 eram indianos, 53 cidadãos britânicos, sete portugueses e um canadense, incluindo os tripulantes. O avião matou pelo menos cinco estudantes de medicina no B.J. Medical College, onde caiu, segundo Minakshi Parikh, diretora da faculdade, ao atingir um refeitório do alojamento estudantil.

O hospital de Ahmedabad recebeu 186 corpos e um único sobrevivente do acidente, de acordo com um médico, informou a Associated Press. Segundo a Newsweek, um vídeo mostra um homem andando em direção a uma ambulância após sobreviver ao acidente.

Vishwash Kumar Ramesh, um cidadão britânico de 40 anos, ainda tinha seu cartão de embarque para o voo AI 171 com destino a Londres, com assento 11A.

"Trinta segundos após a decolagem, houve um barulho alto e então o avião caiu. Tudo aconteceu muito rápido", contou Ramesh ao Hindustan Times de sua cama de hospital.

A Sky News disse que conversou com seus familiares, que confirmaram que ele estava no avião e que conversaram com ele desde o acidente.

O QUE DIZ A BOEING

O CEO da Boeing, Kelly Ortberg, se pronunciou sobre o acidente envolvendo a aeronave. O executivo prestou condolências e destacou que a empresa está mobilizada para apoiar as investigações sobre a queda do avião na cidade de Ahmedabad.

A Boeing informou ainda que deixará a cargo do Escritório de Investigação de Acidentes Aeronáuticos da Índia (AAIB) o fornecimento de informações sobre o voo 171 da Air India, em conformidade com o protocolo da Organização da Aviação Civil Internacional das Nações Unidas.

"Conversei com o presidente da Air India, N. Chandrasekaran, para oferecer nosso total apoio", disse Ortberg. "Uma equipe da Boeing está pronta para colaborar com a investigação conduzida pelo Escritório de Investigação de Acidentes Aeronáuticos da Índia", complementou o CEO.

PAGAMENTO AOS FAMILIARES

A Air India, companhia aérea fundada pelo Tata Group, afirmou em comunicado nesta quinta-feira que fornecerá 10 milhões rupias indianas, o equivalente a US$ 116 mil, para as famílias de cada pessoa que perdeu a vida na tragédia envolvendo o voo AI 171 da companhia aérea.

O grupo também cobrirá as despesas médicas dos feridos e vai fornecer apoio para a construção do albergue para médicos atuarem no local.

"Nenhuma palavra pode expressar adequadamente a dor que sentimos neste momento. Nossos pensamentos e orações estão com as famílias que perderam seus entes queridos e com aqueles que ficaram feridos. Continuamos firmes em apoiar as famílias e comunidades afetadas durante esse período inimaginável", acrescentou o comunicado.