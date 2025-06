Queda de avião na Índia: uma pessoa foi encontrada com vida nos escombros, diz polícia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com autoridades indianas, a queda ocorreu em uma área residencial e comercial. Mais de 200 pessoas estavam na aeronave

Um homem sobreviveu à queda de um avião na Índia, nesta quinta-feira (12), afirmou o comissário de polícia GS Malik. A informação foi dada incialmente pela CNN News 18, rede afiliada da CNN.

De acordo com a CNN News 18, o sobrevivente foi encontrado no assento 11A e levado a um hospital para tratamento. Anteriormente, a polícia local havia dito que não havia sobreviventes. O voo tinha como destino o aeroporto de Gatwick, na cidade de Londres, no Reino Unido.

De acordo com autoridades indianas, a queda ocorreu em uma área residencial e comercial. Segundo informações preliminares, entre os passageiros estavam 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense.

Segundo canais de televisão da região, a queda ocorreu logo após a decolagem da aeronave. De acordo com o tráfego aéreo do aeroporto, a decolagem aconteceu por volta das 13h39 (horário local) da pista 23.

Veja o momento da queda do avião

Confira as características do avião Boeing 787-8 Dreamliner:

Tem capacidade para até 248 passageiros;

Alcance: 13.530 km;

57 metros de comprimento;

60 metros de envergadura (distância entre a ponta de uma asa até a outra);

17 metros de altura;

Peso máximo de decolagem: 227,9 toneladas.

Veja imagens dos destroços