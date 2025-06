Quem é o sobrevivente da queda de avião na Índia? Incidente deixou mais de 200 mortos

Um homem sobreviveu à queda de um avião comercial da companhia Air India. A bordo, estavam 232 passageiros e 10 membros da tripulação. Entre os passageiros, 169 eram indianos, 53 britânicos, sete eram portugueses e um canadense, confirmou a Air India

A aeronave, um Boeing 787-8 Dreamliner, viajaria com destino ao aeroporto de Gatwick, na cidade de Londres, no Reino Unido.

Sobrevivente

Inicialmente, a polícia local afirmou que não havia sobreviventes. Entretanto, um homem chamado Ramesh Vishwakumar foi encontrado no assento 11A com vida e, em seguida, levado ao hospital para tratamento.

Um vídeo que circula na internet mostra o homem caminhando em direção a uma ambulância com algumas escoriações pelo corpo.





Ramesh relatou que vive em Londres há 20 anos e viajou à Índia acompanhado do irmão, que também estava a bordo da aeronave.



"Trinta segundos após a decolagem, houve um barulho muito alto e, em seguida, o avião caiu. Tudo aconteceu muito rápido", contou ele ao Hindustan Times.



Apesar de ter sofrido ferimentos por impacto — incluindo contusões no peito, nos olhos e nos pés —, Ramesh afirmou que permaneceu consciente e relativamente lúcido.



Ainda com o cartão de embarque em mãos, ele descreveu: "Quando me levantei, havia corpos por toda parte. Fiquei em choque. Me levantei e corri. Havia destroços do avião ao meu redor. Alguém me ajudou, me colocou em uma ambulância e me trouxe ao hospital".



Inicialmente, o comissário de polícia de Ahmedabad, Gyanendra Singh Malik, havia informado à Associated Press que não havia sobreviventes.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram Ramesh caminhando normalmente após o acidente.



(IMAGEM: Reprodução - Redes Sociais)

#im #Índia #avião" />