Boeing diz estar em contato com a Air India sobre o voo 171 e pronta para oferecer apoio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Voo AI 171, com destino ao Aeroporto Gatwick, em Londres, caiu na área residencial conhecida como Meghani Nagar cinco minutos após decolar

A Boeing divulgou, nesta quinta-feira (12), novo pronunciamento sobre o acidente envolvendo uma aeronave 787 Dreamliner, com destino a Londres, que caiu logo após decolar da cidade indiana de Ahmedabad. A fabricante disse estar em contato com a Air India sobre o voo 171 e pronta para oferecer apoio.

"Nossos pensamentos estão com os passageiros, a tripulação, os socorristas e todos os afetados", afirma a Boeing, por meio de nota. Mais cedo, a empresa emitiu outro curto comunicado em que dizia estar ciente dos relatos e coletando mais informações.

Veja também:

O voo AI 171, com destino ao Aeroporto Gatwick, em Londres, caiu na área residencial conhecida como Meghani Nagar cinco minutos após decolar, às 13h38, horário local, afirmou o diretor-geral da diretoria de aviação civil, Faiz Ahmed Kidwai, à Associated Press. Havia 232 passageiros e 12 tripulantes a bordo, ainda de acordo com o porta-voz.

"Com profundo pesar, confirmo que o voo 171 da Air India, que seguia de Ahmedabad para Londres Gatwick, se envolveu em um acidente trágico hoje", afirmou o presidente da companhia Air India, Natarajan Chandrasekaran.

Este é o primeiro acidente de uma aeronave Boeing 787, de acordo com o banco de dados da Aviation Safety Network. As ações da Boeing recuavam cerca de 6% mais cedo no pré-mercado de Nova York.

*Com informações da Associated Press

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />