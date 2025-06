Premiê do Canadá diz que reunião com Trump definirá acordo tarifário com EUA

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou que uma reunião bilateral com o presidente americano, Donald Trump, à margem da próxima cúpula de líderes do G7, no Canadá, será determinante para avaliar o quão próximos os dois países estão de um acordo bilateral sobre tarifas.

Em entrevista à emissora francófona Radio-Canada, Carney disse que autoridades de Ottawa e Washington estão envolvidas em intensas negociações sobre um novo pacto econômico e de segurança, mas que ainda não há um acordo fechado.

"A cúpula do G7 em Alberta será importante por várias razões", afirmou Carney. Questionado sobre a possibilidade de um acordo, ele disse que o Canadá está preparado para tomar o tempo necessário para concluir um pacto que beneficie os dois países, mas ressaltou que sua paciência não é infinita.

Ele também afirmou que, caso as negociações não avancem, as autoridades canadenses estarão prontas para implementar novas tarifas retaliatórias contra determinados produtos americanos, em resposta à decisão de Trump de dobrar para 50% as tarifas sobre aço e alumínio estrangeiros. O Canadá é o maior fornecedor de ambos os metais para os EUA.

"Vamos tomar o tempo necessário, nem mais, nem menos", disse Carney. "Se um acordo como esse não for possível em Alberta, não vamos assinar. Nós podemos esperar."

Carney acrescentou que a cooperação na área de defesa poderia fazer parte do acordo, no qual o Canadá exige a eliminação de todas as tarifas americanas sobre seus produtos. Além da tarifa de 50% sobre aço e alumínio, os EUA impuseram uma tarifa de 25% sobre veículos montados no Canadá e outros bens que não atendem às exigências do atual acordo comercial entre EUA, México e Canadá.

Os líderes mundiais começarão a chegar ao oeste do Canadá no domingo. As reuniões formais de autoridades de alto escalão sobre segurança econômica e global estão previstas para começar na segunda-feira. A cúpula será realizada na cidade de Kananaskis, em Alberta, cerca de 200 quilômetros ao norte da fronteira entre os EUA e o Canadá.