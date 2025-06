Envio de tropas da Guarda Nacional coloca a Califórnia contra Donald Trump

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma nuvem de incerteza pairava sobre Los Angeles (Califórnia) nesta terça-feira (10) quando a prefeita Karen Bass decretou toque de recolher em uma pequena parte da cidade para impedir o vandalismo do qual alguns proprietários de empresas locais e moradores estão cansados.

As autoridades municipais afirmam que oportunistas entraram na cidade para quebrar vitrines e saquear estabelecimentos comerciais depois que os manifestantes pacíficos foram embora.

Ainda havia dúvidas sobre o papel que os fuzileiros navais e as tropas da Guarda Nacional desempenhariam depois de serem convocados pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em meio a protestos contra as batidas de imigração na área.

Os 700 fuzileiros navais chegaram à área de Los Angeles, mas não haviam sido convocados para responder aos protestos até a tarde desta terça-feira (10) e estavam lá apenas para proteger as autoridades e propriedades federais, disse o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais.

Moção de emergência

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, que se opôs ao envio de tropas por Trump, incluindo cerca de 4 mil membros da Guarda Nacional, entrou com uma moção de emergência em um tribunal federal para impedir que elas sejam usadas para ajudar nas batidas de imigração. O pedido do governador disse que era em resposta a uma mudança nas ordens que haviam sido emitidas para a Guarda.

Parece ser a primeira vez em décadas que a Guarda Nacional de um Estado foi ativada sem uma solicitação do governador. Trump disse em uma publicação nas redes sociais que a cidade teria sido "completamente destruída" se ele não tivesse enviado membros da Guarda para a cidade no fim de semana.

Prefeita de Los Angeles critica Trump

A prefeita Karen Bass atribuiu a agitação em alguns dos protestos de Los Angeles diretamente ao governo Trump, dizendo nesta terça-feira que não havia "nada acontecendo aqui que justificasse a intervenção federal".

Ela também disse que estava confusa sobre o motivo do envio dos fuzileiros navais.

"As pessoas me perguntaram o que os fuzileiros navais vão fazer quando chegarem aqui. Essa é uma boa pergunta. Não faço ideia", disse ela em uma entrevista coletiva.

Ela também criticou Trump por sugerir que a Guarda Nacional, e não a polícia local, reprimiu a violência, observando que Trump fez a afirmação em um tweet na noite de sábado, 7, mas que as primeiras tropas da Guarda só chegaram no domingo, 8.

"Se você quiser saber o que a Guarda Nacional está fazendo, passe pelo prédio federal. Eles estão parados no prédio federal protegendo o prédio", disse. "Eles não estão fazendo controle de multidões ou algo assim. Portanto, não sei como ele pode dizer que a Guarda Nacional foi quem salvou o dia. Quem salvou o dia foram nossas agências locais de aplicação da lei."

Bass também sugeriu que os US$ 134 milhões que o Pentágono disse que custou o envio de tropas para Los Angeles teriam sido mais bem utilizados para ajudar a cidade a se preparar para a Copa do Mundo.

Governador contra Trump

Em um discurso público na noite desta terça-feira, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, chamou as ações de Trump de o início de um "ataque" à democracia.

"A Califórnia pode ser a primeira, mas é claro que isso não terminará aqui. Outros Estados são os próximos. A democracia é a próxima", disse ele.

O governador entrou com um pedido de emergência no início do dia para impedir que o governo Trump usasse a guarda e os fuzileiros navais para ajudar nas batidas de imigração.

Fotos postadas pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) mostraram tropas da Guarda Nacional montando guarda ao redor dos policiais enquanto eles faziam prisões.

O ICE disse em um comunicado que as tropas estavam fornecendo segurança nas instalações federais e protegendo os agentes federais. A mudança aproxima as tropas do envolvimento em ações de aplicação da lei, como deportações, conforme prometido por Trump como parte da repressão à imigração.

Trump e Newsom têm se desentendido por causa das batidas e protestos contra a imigração, com o presidente e seu czar da fronteira, Tom Homan, trocando provocações com o governador sobre a possibilidade de prender Newsom se ele interferisse nos esforços federais de fiscalização da imigração. "Eu faria isso se fosse o Tom. Acho que é ótimo", disse Trump.

Em uma postagem na segunda-feira, 9, Newsom chamou o envio dos fuzileiros navais de "um flagrante abuso de poder".

Qual é o clima na cidade?

O centro de Los Angeles estava bastante calmo na manhã da terça-feira, com os membros da Guarda em maior número do que os manifestantes. Vários membros da Guarda estavam posicionados em frente ao Centro de Detenção Metropolitano, uma prisão federal onde alguns imigrantes estão sendo mantidos, com armas longas e bastões de madeira pendurados em seus ombros.

Fora isso, havia poucos sinais do tumulto que tomou conta da cidade nas últimas noites, além das pichações rabiscadas em vários prédios, como "Abolish ICE" ("Abolir o ICE"), "Amerikkka" e slogans obscenos dirigidos a Trump e às forças policiais federais.

Algumas dezenas de manifestantes se reuniram pacificamente por volta do meio-dia em frente ao complexo federal, o que foi rapidamente declarado uma reunião ilegal. A polícia fez várias prisões. Em um determinado momento, os manifestantes bloquearam uma rodovia, e alguns foram presos.

A prefeita declarou toque de recolher das 20h às 6h desta quarta-feira, 11, em uma seção de 2,6 quilômetros quadrados do centro da cidade, com exceções para residentes, sem-teto, jornalistas credenciados e autoridades de segurança pública e emergência,

As manifestações de segunda-feira foram menos violentas do que as de domingo, com milhares de pessoas participando pacificamente de uma manifestação na Prefeitura para denunciar a prisão do líder sindical David Huerta na sexta-feira, que protestava contra as batidas de imigração, e centenas de pessoas se reunindo do lado de fora do Centro de Detenção Metropolitano.

O que está por trás das manifestações?

Os protestos foram motivados pela raiva contra o aumento da aplicação das leis de imigração por Trump, que, segundo os críticos, está separando as famílias de imigrantes. Eles começaram na sexta-feira, 6, no centro de Los Angeles antes de se espalharem no sábado para as vizinhas Compton e Paramount.

Agentes federais prenderam imigrantes no distrito de moda de Los Angeles, em um estacionamento da Home Depot e em vários outros locais na sexta-feira. No dia seguinte, eles estavam em um escritório do Departamento de Segurança Interna próximo a Paramount, o que atraiu manifestantes que suspeitavam de outra batida.

Os manifestantes tentaram bloquear os veículos da Patrulha de Fronteira atirando pedras e pedaços de cimento. Em resposta, os agentes com equipamento antimotim lançaram gás lacrimogêneo, explosivos flash-bang e bolas de pimenta.

Segundo as autoridades federais, o número de prisões de imigrantes na área de Los Angeles durante a semana ultrapassou 100. Muitos também foram presos enquanto protestavam.

O que está acontecendo em outros lugares?

Protestos contra as batidas de imigração aconteceram nas principais cidades do país, inclusive nesta terça-feira, embora nenhum tenha atingido a escala dos que ocorreram em Los Angeles.

As manifestações, de Boston a Seattle, variaram de reuniões do lado de fora de prédios de escritórios federais ou de casas estaduais a marchas pelos bairros do centro da cidade.

Centenas de manifestantes organizados pela seção de Austin, no Texas, do Partido para o Socialismo e a Libertação se reuniram na segunda-feira perto do Capitólio do estado antes de se dirigirem ao prédio federal que abriga um escritório do ICE.

As autoridades pareceram usar irritantes químicos para dispersar a multidão, e o chefe de polícia da cidade disse nesta terça-feira que quatro policiais ficaram feridos durante os protestos, incluindo três que foram atingidos por pedras atiradas.

Em Dallas, centenas de pessoas se manifestaram em uma ponte da cidade por horas antes de a polícia determinar que a manifestação era "ilegal". A polícia disse que uma pessoa foi presa e que as acusações estavam pendentes.

Em Omaha, no Nebraska, as autoridades de imigração invadiram pelo menos uma fábrica de processamento de carne nesta terça-feira, provocando pequenos protestos. Não ficou claro quantos trabalhadores podem ter sido detidos.

Comícios críticos a Trump estão planejados em todo o país para sábado para coincidir com o desfile militar programado pelo presidente em Washington.