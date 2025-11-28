fechar
pet

MEU PET

Com Lara Calábria

Tudo do universo pet, direto para você: informação,

novidades e conteúdos que fazem a diferença.
Meu Pet | Notícia

Campanha de adoção no Carrefour Recife oferece cães e gatos resgatados neste sábado (29)

O evento ocorre das 11h às 18h no estacionamento do hipermercado, que fica na Rua José Bonifácio, número 1316, no bairro da Torre

Por Aisha Vitória Publicado em 28/11/2025 às 15:24
Todos os animais disponíveis para adoção estão vacinados, vermifugados e castrados.
Todos os animais disponíveis para adoção estão vacinados, vermifugados e castrados. - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O Carrefour Recife promove, neste sábado (29), mais uma edição da campanha de adoção de animais resgatados.

A ação, realizada em parceria com a ONG Abrigo Pegadas de Anjo, contará com cães e gatos de diferentes perfis, raças, idades e tamanhos variados, que aguardam um novo lar.

O evento ocorre das 11h às 18h no estacionamento do hipermercado, que fica na Rua José Bonifácio, número 1316, no bairro da Torre.

Sobre os animais

De acordo com o Carrefour Property, unidade imobiliária do Grupo Carrefour Brasil, todos os animais disponíveis para adoção estão vacinados, vermifugados e castrados.

Para se candidatar, o interessado deve ter mais de 21 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

A adoção é concluída após entrevista e assinatura do termo de responsabilidade.

“Adotar é um ato de amor, mas também de responsabilidade. Queremos garantir que cada pet seja acolhido de forma consciente”, afirma Roger Teixeira, gerente de marketing do Carrefour Property.

Leia Também

Mais informações

A ação também conta com apoio do Instituto Ampara Animal, organização que coordena os eventos de adoção do Grupo Carrefour Brasil.

A instituição atua há 15 anos com ações de conscientização e proteção animal, tendo facilitado mais de 14 mil adoções e distribuído cerca de 1,8 milhão de quilos de ração ao longo dos anos.

Quem visitar o evento também pode aproveitar a Galeria Carrefour Recife, que reúne opções gastronômicas e de serviços, como McDonald’s, O Boticário, Natura, Drogaria Carrefour, Óticas Carol, Banco 24h, além da academia Smart Fit e o espaço infantil PlushPlaying Diversões.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Fiepe faz confraternização hoje na Arcádia de Apipucos
SOCIEDADE

Fiepe faz confraternização hoje na Arcádia de Apipucos
Expressivos números do Recife Convention Bureau
SOCIEDADE

Expressivos números do Recife Convention Bureau

Compartilhe

Tags