Campanha de adoção no Carrefour Recife oferece cães e gatos resgatados neste sábado (29)
O evento ocorre das 11h às 18h no estacionamento do hipermercado, que fica na Rua José Bonifácio, número 1316, no bairro da Torre
O Carrefour Recife promove, neste sábado (29), mais uma edição da campanha de adoção de animais resgatados.
A ação, realizada em parceria com a ONG Abrigo Pegadas de Anjo, contará com cães e gatos de diferentes perfis, raças, idades e tamanhos variados, que aguardam um novo lar.
Sobre os animais
De acordo com o Carrefour Property, unidade imobiliária do Grupo Carrefour Brasil, todos os animais disponíveis para adoção estão vacinados, vermifugados e castrados.
Para se candidatar, o interessado deve ter mais de 21 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência.
A adoção é concluída após entrevista e assinatura do termo de responsabilidade.
“Adotar é um ato de amor, mas também de responsabilidade. Queremos garantir que cada pet seja acolhido de forma consciente”, afirma Roger Teixeira, gerente de marketing do Carrefour Property.
Mais informações
A ação também conta com apoio do Instituto Ampara Animal, organização que coordena os eventos de adoção do Grupo Carrefour Brasil.
A instituição atua há 15 anos com ações de conscientização e proteção animal, tendo facilitado mais de 14 mil adoções e distribuído cerca de 1,8 milhão de quilos de ração ao longo dos anos.
Quem visitar o evento também pode aproveitar a Galeria Carrefour Recife, que reúne opções gastronômicas e de serviços, como McDonald’s, O Boticário, Natura, Drogaria Carrefour, Óticas Carol, Banco 24h, além da academia Smart Fit e o espaço infantil PlushPlaying Diversões.
