Campanha de adoção no Carrefour Recife oferece cães e gatos resgatados neste sábado (29)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O evento ocorre das 11h às 18h no estacionamento do hipermercado, que fica na Rua José Bonifácio, número 1316, no bairro da Torre

Clique aqui e escute a matéria

O Carrefour Recife promove, neste sábado (29), mais uma edição da campanha de adoção de animais resgatados.

A ação, realizada em parceria com a ONG Abrigo Pegadas de Anjo, contará com cães e gatos de diferentes perfis, raças, idades e tamanhos variados, que aguardam um novo lar.

O evento ocorre das 11h às 18h no estacionamento do hipermercado, que fica na Rua José Bonifácio, número 1316, no bairro da Torre.

Sobre os animais

De acordo com o Carrefour Property, unidade imobiliária do Grupo Carrefour Brasil, todos os animais disponíveis para adoção estão vacinados, vermifugados e castrados.

Para se candidatar, o interessado deve ter mais de 21 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

A adoção é concluída após entrevista e assinatura do termo de responsabilidade.

“Adotar é um ato de amor, mas também de responsabilidade. Queremos garantir que cada pet seja acolhido de forma consciente”, afirma Roger Teixeira, gerente de marketing do Carrefour Property.

Leia Também Cães e gatos não veem em preto e branco, mas o mundo deles é menos colorido

Mais informações

A ação também conta com apoio do Instituto Ampara Animal, organização que coordena os eventos de adoção do Grupo Carrefour Brasil.

A instituição atua há 15 anos com ações de conscientização e proteção animal, tendo facilitado mais de 14 mil adoções e distribuído cerca de 1,8 milhão de quilos de ração ao longo dos anos.

Quem visitar o evento também pode aproveitar a Galeria Carrefour Recife, que reúne opções gastronômicas e de serviços, como McDonald’s, O Boticário, Natura, Drogaria Carrefour, Óticas Carol, Banco 24h, além da academia Smart Fit e o espaço infantil PlushPlaying Diversões.



Saiba como acessar o JC Premium