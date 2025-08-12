Feira de adoção acontece neste sábado, no Grande Recife
Iniciativa do Abrigo Amigo Bicho, os animais já são adotados castrados, vermifugados e com plano de saúde por 3 meses, a feira acontece no sábado
Por
Anaís Coelho
Publicado em 12/08/2025 às 16:40
| Atualizado em 12/08/2025 às 16:57
Neste sábado (16), o Hospital Veterinário Harmonia, na Madalena, recebe uma feira de adoção de cães e gatos.
Os animais já chegam na feira castrados, vacinados e vermifugados. Além disso, quem adotar leva um plano de saúde pet gratuito por três meses, oferecido pelo hospital.
A feira
A feira acontece na unidade da Madalena do HVH e o foco principal é eliminar as barreiras que afastam possíveis adotantes, como: exame clínico, castração e protocolo sanitário, todos esses procedimentos são feitos no local.
“Acreditamos que oferecer exames, castração, vacinação e acompanhamento inicial é um incentivo para que mais pessoas abram as portas de casa e do coração”, afirma o médico-veterinário Marcelo Teixeira, fundador do HVH.
Além da adoção, o evento receberá doações de ração, medicamentos e acessórios para ajudar na manutenção do abrigo e dos animais que ainda aguardam um lar.
Criação de políticas públicas
Segundo o Instituto Pet Brasil, pelo menos 184 mil animais estão sob tutela de ONGs e grupos de proteção no ano de 2023, com tendência alta no ano passado.
Em Recife, o Ministério Público de Pernambuco vêm cobrando castração, campanhas e adoção estruturada como política pública. Um exemplo é a plataforma SOS Animal, que recebe denúncias de maus tratos de animais 24h por dia.
