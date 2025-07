Cidade escondida em Pernambuco traz clima de Europa, vinícola e chocolate em pleno Agreste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A 230 km do Recife, Garanhuns encanta com clima ameno, jardins floridos e parques charmosos – um verdadeiro refúgio na 'Suíça Pernambucana'

Quer viver uma experiência com clima europeu sem sair do Nordeste? Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, oferece paisagens serranas, temperaturas amenas e charme histórico que encantam moradores e visitantes.

Conhecida como uma das cidades mais encantadoras do interior pernambucano, Garanhuns tem temperatura média de 21°C, variando de 9°C no inverno a até 30°C no verão. Jardins floridos, ruas arborizadas e praças bem cuidadas fazem jus aos apelidos de Cidade das Flores e Suíça Pernambucana.

Situada a 842 metros de altitude no planalto da Borborema — chegando a 1.030 metros em seu ponto mais alto —, a cidade está cercada por sete colinas (Monte Sinai, Triunfo, Columinho, Ipiranga, Antas, Magano e Quilombo), cenário que completa o clima bucólico e europeu que define o lugar.

Santuário da Mãe Rainha é um refúgio de paz situado em meio à exuberante natureza, proporcionando uma experiência única para os turistas em busca de tranquilidade e conexão divina - Bruno Lim/Divulgação MTUR Destinos

Histórica e acolhedora, Garanhuns cresceu como rota estratégica entre o Sertão e o Litoral. Ao longo dos anos, desenvolveu-se preservando a arquitetura de época, as praças floridas e o ritmo tranquilo que atrai turistas o ano inteiro.

Entre os cartões-postais estão o Cristo do Magano — de onde se tem uma das vistas mais bonitas da cidade —, o Relógio de Flores, o Santuário Mãe Rainha, o Palácio Celso Galvão, o Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti e os parques Ruber van der Linder e Euclides Dourado, ideais para caminhadas sob as árvores. O comércio local, por sua vez, oferece boas oportunidades de compras.

Clima frio, vinho e chocolate: combinação perfeita

Garanhuns é, portanto, um destino que vai além do friozinho gostoso da serra. É história, tradição, cultura e uma gastronomia que surpreende. - Reprodução/iStock

Entre os atrativos que revelam o lado mais sofisticado da cidade está a Vinícola Vale das Colinas, uma das poucas em operação no Nordeste.

Localizada na zona rural, ela oferece uma imersão completa no mundo dos vinhos: visita aos parreirais, degustações guiadas e explicações sobre o processo de vinificação. As uvas, adaptadas ao clima serrano, resultam em rótulos surpreendentes e exclusivos — um orgulho local.

Outro destaque da cidade é o chocolate artesanal. Fábricas e confeitarias vêm se consolidando com a produção de bombons, trufas e barras especiais. Algumas marcas apostam na fusão com sabores típicos da região, como castanha de caju, rapadura e frutas tropicais, criando combinações únicas e marcantes.

Esse movimento gastronômico tem impulsionado eventos e festivais dedicados à culinária local, posicionando Garanhuns como um novo polo de sabores no estado.

Festival de Inverno de Garanhuns: tradição e cultura

FIG costuma atrair um multidão para os dias de festa em Garanhuns - FELIPE SOUTO MAIOR/SECULT-PE FUNDARPE

Garanhuns também é sinônimo de arte e cultura. O Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) é o principal evento da cidade e, em 2025, completa 35 anos como o maior festival multicultural da América Latina.

A 33ª edição do FIG acontece de 10 a 27 de julho, com mais de 20 polos de atrações espalhados pela cidade. A programação é gratuita e contempla música, teatro, literatura, cultura popular e muito mais.

O evento já integra o calendário oficial de Pernambuco e movimenta toda a economia local, além de valorizar fortemente a cultura nordestina.

Cobertura especial da Rádio Jornal no FIG

Durante os dias do festival, a Rádio Jornal Recife (90.3 FM) realiza uma cobertura especial em parceria com a Pitú e a AVIPE, levando aos ouvintes notícias, bastidores, entrevistas exclusivas e flashes ao vivo, conectando o público à energia do evento.

A Rádio Jornal Garanhuns (107.5 FM) também estará presente com cobertura intensa. Repórteres vão circular pelos polos culturais, acompanhar as apresentações e entrevistar artistas, tudo com apoio de marcas como Bom Leite, W&S Distribuidora, Prefeitura de Garanhuns e Produtos Skin.