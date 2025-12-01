Mulher é morta com tiro de espingarda no Sertão de Pernambuco; companheiro é principal suspeito
O principal suspeito do crime é o companheiro de Cleone, que teria aguardado a chegada dela para cometer o homicídio. Ele fugiu do local
Clique aqui e escute a matéria
Uma mulher de 37 anos foi assassinada na madrugada desta segunda-feira (data não informada) no sítio Roça Velha, na zona rural de Calumbi, Sertão de Pernambuco.
A vítima, identificada como Cleone Teles da Silva, foi encontrada morta na porta de casa após ser atingida por um disparo de espingarda do tipo soca-soca.
De acordo com familiares, o principal suspeito do crime é o companheiro de Cleone, que teria aguardado a chegada dela para cometer o homicídio. Ele fugiu do local e segue sendo procurado pela polícia.
Relato da família
Em entrevista, o irmão da vítima, Josias Teles, confirmou que Cleone havia voltado de uma festa e foi deixada em casa por um parente do suspeito.
Ao chegar, foi surpreendida pelo homem, que efetuou o disparo fatal. Josias afirmou ainda que o casal vivia junto havia cerca de seis anos, mas o relacionamento era marcado por conflitos, principalmente por causa do ciúme excessivo do suspeito.
O crime
Segundo informações colhidas pela polícia:
- O disparo foi feito com espingarda soca-soca carregada com chumbo zero, munição de alto poder destrutivo.
- O tiro atingiu o coração e o pescoço da vítima, causando morte imediata.
- A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos e iniciar as buscas pelo suspeito.
Motivação
Ainda segundo o irmão, Cleone não desejava continuar no relacionamento e já teria decidido deixar a casa que dividia com o companheiro.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O ciúme, contudo, teria motivado o suspeito a cometer o crime. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso e segue em diligências para localizar o homem.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.