Betânia ganha nova cozinha comunitária e amplia rede de combate à fome no Sertão
Unidade inaugurada oferece jantares diários e integra a estrutura estadual que já soma 239 cozinhas comunitárias em funcionamento
O Governo de Pernambuco inaugurou, na última quinta-feira (27), a Cozinha Comunitária Elisa Maria da Silva, no Distrito de São Caetano, em Betânia, no Sertão pernambucano.
A unidade é a terceira a funcionar no município e vai oferecer jantar diário, das 13h às 17h, para moradores em situação de vulnerabilidade, fortalecendo a rede estadual de segurança alimentar, que agora soma 239 cozinhas comunitárias em operação.
Nova unidade e equipe
Instalada na PE-340, próximo ao CRAS, a cozinha comunitária contará com três profissionais responsáveis pelo preparo das refeições, coordenação e serviços gerais. O atendimento é voltado a pessoas encaminhadas pelos serviços municipais de assistência social, como CRAS e CREAS.
A gerente geral de Combate à Fome, Maríllia Torres, destacou o impacto da inauguração: "Quando abrimos as portas de uma cozinha comunitária, não estamos apenas servindo refeições. Estamos criando oportunidades para que cada indivíduo se sinta parte de uma rede de cuidado e solidariedade".
Expansão do programa
Só em 2025, esta é a 59ª unidade inaugurada e a 184ª desde o início da atual gestão estadual. Entre 2023 e 2024, mais de 19,8 milhões de refeições foram distribuídas nas cozinhas comunitárias do estado.
Cada unidade recebe investimento inicial de R$ 50 mil para implantação e repasse mensal de R$ 20 mil para manutenção, garantindo ao menos 200 refeições diárias preparadas nos municípios.
