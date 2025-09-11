Autonor 2025 movimenta o setor automotivo no Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Reconhecida como a maior feira de tecnologia automotiva do Norte e Nordeste, o evento chega para mais uma edição entre os dias 17 e 20 de setembro

A Feira de Tecnologia Automotiva do Nordeste (Autonor) será realizada entre os dias 17 e 20 de setembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, e já atende expectativas em todo o setor automotivo.

Reconhecida como a maior feira de tecnologia automotiva do Norte e Nordeste, o evento chega para mais uma edição ocupando todo o pavilhão e o mezanino do espaço.

Sobre a Autonor

Com mais de 25 anos de história, a Autonor consolidou-se como referência nacional ao reunir grandes marcas, apresentar inovações e oferecer oportunidades de atualização profissional.

A programação inclui cursos e atividades voltadas à mecânicos, reparadores, distribuidores e varejistas, fortalecendo a integração entre indústria e mercado.

A expectativa da organização é que a feira seja marcada pelo dinamismo e pela ampliação das conexões entre empresas, profissionais e entidades parceiras.

O evento também reforçará a relevância estratégica do Nordeste como polo automotivo no país.

Declarações

Segundo Bruna Miranda, diretora da Autonor Empreendimentos, o evento já mobiliza profissionais e empresas de várias regiões.

“A cada edição, renovamos nosso compromisso de oferecer um espaço qualificado para troca de conhecimento e conexão de oportunidades. A expectativa é que esta edição reafirme, mais uma vez, o protagonismo do Nordeste no setor automotivo”, afirma.

Bruna também destaca que os resultados conquistados ao longo dos anos refletem o trabalho do conselho da Autonor e as parcerias com o Sebrae-PE, o Sincopeças-PE e o Sindirepa-PE.

A entrada é gratuita, e as inscrições já estão abertas no site oficial

Serviços

Local: Centro de Convenções de Pernambuco

17 a 19 de setembro – das 15h às 21h

20 de setembro – das 14h às 20h

Inscrições: autonor.com.br

