Autonor 2025 movimenta o setor automotivo no Nordeste
Reconhecida como a maior feira de tecnologia automotiva do Norte e Nordeste, o evento chega para mais uma edição entre os dias 17 e 20 de setembro
A Feira de Tecnologia Automotiva do Nordeste (Autonor) será realizada entre os dias 17 e 20 de setembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, e já atende expectativas em todo o setor automotivo.
Reconhecida como a maior feira de tecnologia automotiva do Norte e Nordeste, o evento chega para mais uma edição ocupando todo o pavilhão e o mezanino do espaço.
Sobre a Autonor
Com mais de 25 anos de história, a Autonor consolidou-se como referência nacional ao reunir grandes marcas, apresentar inovações e oferecer oportunidades de atualização profissional.
A programação inclui cursos e atividades voltadas à mecânicos, reparadores, distribuidores e varejistas, fortalecendo a integração entre indústria e mercado.
A expectativa da organização é que a feira seja marcada pelo dinamismo e pela ampliação das conexões entre empresas, profissionais e entidades parceiras.
O evento também reforçará a relevância estratégica do Nordeste como polo automotivo no país.
Declarações
Segundo Bruna Miranda, diretora da Autonor Empreendimentos, o evento já mobiliza profissionais e empresas de várias regiões.
“A cada edição, renovamos nosso compromisso de oferecer um espaço qualificado para troca de conhecimento e conexão de oportunidades. A expectativa é que esta edição reafirme, mais uma vez, o protagonismo do Nordeste no setor automotivo”, afirma.
Bruna também destaca que os resultados conquistados ao longo dos anos refletem o trabalho do conselho da Autonor e as parcerias com o Sebrae-PE, o Sincopeças-PE e o Sindirepa-PE.
A entrada é gratuita, e as inscrições já estão abertas no site oficial
Serviços
Local: Centro de Convenções de Pernambuco
17 a 19 de setembro – das 15h às 21h
20 de setembro – das 14h às 20h
Inscrições: autonor.com.br
