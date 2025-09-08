fechar
Cultura | Notícia

Feira Brasilidades celebra o Dia Nacional do Frevo com programação no Sítio Trindade

Evento neste domingo (14) terá aulão de frevo, encontro de carros antigos, oficinas infantis e feira criativa com entrada gratuita

Por JC Publicado em 08/09/2025 às 15:38
Crian&ccedil;as participam das atividades no S&iacute;tio Trindade durante a Brasilidades Feira Criativa, neste &uacute;ltimo domingo (07)
Crianças participam das atividades no Sítio Trindade durante a Brasilidades Feira Criativa, neste último domingo (07) - Divulgação

O Sítio Trindade, no Recife, recebe neste domingo (14), das 14h às 20h, mais uma edição da Brasilidades Feira Criativa. A programação é aberta ao público e tem entrada gratuita.

A proposta da Feira Brasilidades é valorizar expressões culturais brasileiras, aproximando tradições populares de um ambiente de convivência e lazer no espaço público.

O evento reúne atividades de arte, cultura, gastronomia e lazer, com destaque para a celebração do Dia Nacional do Frevo.

Aulão gratuito de frevo

A programação terá um aulão gratuito comandado pelo Grupo Cultural Frevo Kids de Olinda. A iniciativa busca aproximar o público da dança símbolo de Pernambuco em um formato descontraído e aberto a todas as idades.

Atividades 

Além do frevo, o evento contará com um Encontro de Carros Antigos, reunindo veículos de colecionadores no espaço do Sítio Trindade.

Exibição de carros antigos - Divulgação

Para as crianças, haverá oficinas de arte, parque infantil e atividades de lazer.

Gastronomia e feira criativa

O público também encontrará uma área gastronômica com opções variadas e uma feira de expositores trazendo produtos autorais e novidades de diferentes segmentos criativos.

