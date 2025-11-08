Bortoleto fala sobre acidente em Interlagos na sprint da F1: 'Tive sorte de sair inteiro'
Apesar dos esforços da equipe Sauber para montar o carro de Bortoleto, o brasileiro não participou do treino classificatório e vai largar em último
Correndo pela primeira vez na carreira em Interlagos, Gabriel Bortoleto deu um susto em todos na última volta da corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, neste sábado, 8. O brasileiro bateu forte a sua Sauber no final da reta principal e se chocou fortemente contra o muro.
Após uma passagem protocolar pelo centro médico, Bortoleto não teve nenhuma lesão constatada e vai poder correr normalmente neste domingo. No entanto, como a Sauber não conseguiu restaurar o carro a tempo do treino classificatório, ele será o último no grid.
"Sim, antes de tudo, preciso parabenizar a equipe porque eles reconstruíram o carro do zero e quase conseguiram fazê-lo funcionar para a qualificação, o que não é fácil. Eles fizeram um trabalho incrível", explicou Bortoleto.
"Eu acho que eu peguei uma parte molhada na pista, tem muitas teorias, eu acho que eu ouvi também o pessoal falando que possivelmente o DRS não desativou, mas eu não sei, eu preciso olhar a telemetria, estava focado na classificação, porque muito possivelmente a gente ia conseguir colocar o carro lá, infelizmente não deu, tiveram que remontar o carro inteiro em 3 horas. Mas eu acho que é isso, eu ainda preciso entender direito se foi o DRS, se foi a parte molhada, mas não importa agora, já foi", completou.
A batida forte, onde o monoposto do brasileiro chegou a decolar do chão, comprovou a segurança dos carros da Fórmula 1 hoje em dia, já que Bortoleto se levantou normalmente e saiu andando.
"Eu saio do carro e obviamente sinto um pouco de dor aqui ou ali, mas dor normal, você sabe, como todo fim de semana de corrida que eu termino, sempre tenho um pouco no ombro aqui e ali e preciso fazer o mesmo. Então, sou muito sortudo porque acho que poderia ter sido muito pior e consegui sair inteiro.
O brasileiro explicou até que o carro estava apto a ir para a pista, mas não acertado suficiente para tentar passar do Q1.
"Mas se você quer fazer as coisas corretamente, sabe, eles precisavam um pouco, não sei, provavelmente 20, 30 minutos a mais para acertar o carro perfeito para as condições de qualificação. Acho que se me mandassem para a pista, seria apenas para ver se o carro estava realmente funcionando porque refizeram tudo", analisou.
O brasileiro falou sobre a estratégia para a corrida de domingo. Seu companheiro de Sauber, Nico Hulkenberg, largará da 10ª colocação.
"Tanto faz, eu acho que amanhã, talvez uma corrida maluca, porque aí assim talvez dê pra jogar com a estratégia e tudo, porque largar lá de trás não é fácil. Espero que o carro desempenhe bem, hoje o Nico demonstrou que o carro está lá".
Treino classificatório
O fim de semana de Lando Norris tem sido perfeito até aqui no Autódromo de Interlagos. Líder do campeonato mundial de pilotos, o britânico foi pole e ganhou a corrida sprint e promete repetir a dose na corrida principal do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, cuja largada acontece às 14h de domingo. O primeiro passo já foi dado com a conquista da pole no treino classificatório deste sábado, com o tempo de 1min09s511.
Quem também ganha aplausos com um desempenho irretocável é o jovem italiano Andrea Kimi Antonelli. O piloto da Mercedes, que fez homenagens a Ayrton Senna nos dias que precederam as atividades na capital paulista, completa a primeira fila e tentará sua primeira vitória na F1.
Charles Leclerc, da Ferrari, sai da terceira colocação e tem ao seu lado o vice-líder do Mundial, Oscar Piastri. O australiano não tem conseguido acompanhar o ritmo de Norris e pode ver a distância para o líder, que hoje é de nove pontos, aumentar.
Ainda concorrendo pelo título, Max Verstappen fez uma classificação irreconhecível, caiu ainda no Q1 e vai largar no fundo do pelotão. O carro de Gabriel Bortoleto não ficou pronto a tempo de participar do treino classificatório. Após a forte pancada na sprint, que chegou a um impacto de 57G, os mecânicos da Sauber iniciaram uma corrida contra o tempo para remontar o carro. O brasileiro chegou a entrar no carro, mas não saiu para volta rápida.
VERSTAPPEN CAI NO Q1; BORTOLETO NÃO CONSEGUE SAIR COM O CARRO
Apesar dos esforços da equipe Sauber para montar o carro de Gabriel Bortoleto a tempo do treino classificatório, o brasileiro não conseguiu ter sua máquina à disposição e não saiu dos boxes, sendo eliminado logo de cara.
O que nem todos esperavam era ver o atual tetracampeão Max Verstappen também cair no Q1. O holandês cometeu erros e reclamou da falta de aderência de sua Red Bull nas voltas rápidas, sendo eliminado, bem como seu companheiro de equipe, Yuki Tsunoda.
O holandês sofreu um baque nas suas esperanças de disputa de título e largará em 16º. No ano passado, ele saiu de 17º no grid para ganhar a prova, mas, com chuva, algo que não é esperado para este domingo.
"É um fim de semana muito ruim para nós. Temos de analisar o que aconteceu. Sinceramente, não sei", afirmou Verstappen.