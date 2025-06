Praia do Pina recebe festival gratuito com esporte, lazer e bem-estar neste domingo (15)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A orla da Praia do Pina, no Recife, será transformada em uma grande arena de esporte e lazer na manhã deste domingo (15).

A capital pernambucana recebe a segunda etapa do "Festival Vamos Passear", um evento gratuito que oferece uma vasta programação para toda a família, das 7h40 às 12h, em uma estrutura montada na Avenida Boa Viagem, ao lado do JCPM.

Enquanto as atividades de passeio de bike, caminhada e corrida infantil tiveram inscrições prévias já encerradas, o festival conta com uma série de atrações gratuitas e abertas a todo o público que estiver no local.

Um palco principal terá aulas de fitdance, yoga e treino funcional a cada meia hora, a partir das 9h. Além disso, o evento contará com quadras para torneios de beach tennis, vôlei de praia e futevôlei, uma mini pista de skate com monitores, um "Espaço Saúde" com serviços de massagem e avaliação física, e um "Espaço Kids" com pula-pula e outras brincadeiras para a criançada.

Apresentado pela Brasilprev, o evento também terá área de alimentação com food trucks e um viés de sustentabilidade, com coleta seletiva e doação de materiais para ONGs após o término. Depois do Recife, o festival segue para outras seis capitais brasileiras.

Programação e mais informações

Para quem vai participar ou assistir, a programação principal começa cedo:

7h40: Aquecimento para o passeio de bike

8h: Largada do passeio de bike (10 km)

8h40: Aquecimento para a caminhada

9h: Largada da caminhada (4 km)

A partir das 9h: Início das aulas gratuitas no palco (Fitdance, Funcional e Yoga)

A partir das 10h: Início das corridas infantis

Retirada de Kits (para inscritos)

Os participantes que se inscreveram previamente para a bike, caminhada e corrida infantil devem retirar seus kits na loja Decathlon do Shopping RioMar Recife. A entrega acontece na sexta-feira (13), das 10h às 20h, e no sábado (14), das 10h às 18h.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />