Gasolina fica mais barata em Pernambuco e outros 20 estados em novembro; veja média

Pesquisa da ValeCard mostra que redução da Petrobras chegou às bombas. Em Pernambuco, preço médio do litro caiu 1,42% e ficou em R$ 6,468.

*Com informações do Estadão Conteúdo

O preço da gasolina registrou queda em 21 estados brasileiros no mês de novembro, refletindo finalmente a redução realizada pela Petrobras nas refinarias em outubro. Os dados são da pesquisa mensal de combustíveis da ValeCard.

No cenário nacional, o preço médio do litro atingiu R$ 6,371, um recuo de 0,27% em relação a outubro.

Segundo Marcelo Braga, diretor de Mobilidade e Operações da ValeCard, o movimento mostra que o corte de 4,9% aplicado pela estatal às distribuidoras começou a ser repassado integralmente ao consumidor final.

"Existe uma defasagem natural entre o reajuste realizado pela estatal e o valor percebido nas bombas, em função do tempo de renovação dos estoques ao longo da cadeia de distribuição. Esse ciclo agora se completou na maior parte do País", explicou o executivo.

Queda em Pernambuco e destaques nacionais

Pernambuco aparece como um dos destaques de queda no levantamento. O estado registrou uma redução de 1,42% no preço médio, que passou para R$ 6,468 o litro.

A maior queda percentual do país ocorreu no vizinho Rio Grande do Norte (-3,29%), onde o valor baixou para R$ 6,208. O Acre (-1,92%) e o Amapá (-1,85%) também tiveram reduções expressivas.

Apesar da queda no Acre, a região Norte ainda concentra os valores mais altos. Roraima lidera o ranking nacional de preço, com o litro custando, em média, R$ 7,501.

Onde o preço subiu

Na contramão da tendência nacional, apenas seis unidades da federação registraram alta em novembro. As maiores elevações foram observadas no Distrito Federal (+0,56%) e em Alagoas (+0,53%).

Completam a lista de alta o Piauí (+0,22%), Mato Grosso (+0,24%), São Paulo (+0,10%) e Espírito Santo (+0,02%).