Petrobras anuncia redução de 4,9% para o preço da gasolina

Há cerca de cinco semanas, a gasolina vendida pela Petrobras estava acima do preço de paridade de importação, chegando a uma diferença de 10%

Por Estadão Conteúdo Publicado em 20/10/2025 às 16:54
Esta é a segunda redução do combustível este ano, que estava há quase cinco meses com o preço inalterado, e passa a valer a partir desta terça-feira (21) - Divulgação

A Petrobras reduziu nesta segunda-feira (20) o preço da gasolina em 4,9%, passando a custar, em média, R$ 2,71 o litro, uma redução de R$ 0,14 o litro. Esta é a segunda redução do combustível este ano, que estava há quase cinco meses com o preço inalterado, e passa a valer a partir da terça-feira (21).

"No acumulado do ano, a Petrobras reduziu seus preços em R$ 0,31 por litro ou 10,3%. Desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,36 por litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 22,4%", disse a estatal em nota.

ACIMA DO PREÇO

Há cerca de cinco semanas, a gasolina vendida pela Petrobras estava acima do preço de paridade de importação (PPI), chegando a atingir uma diferença de 10% na semana passada.

A principal concorrente no mercado brasileiro, a Refinaria de Mataripe, na Bahia, havia reduzido o preço da gasolina em 1,2% na semana retrasada. Além disso, o etanol vinha ganhando mercado, por ser mais vantajoso do que o combustível fóssil em vários Estados.

Já o diesel permaneceu com o preço inalterado, apesar de estar há quase seis meses sem reajuste.

"Desde março de 2025, a Petrobras realizou três reduções. Desde dezembro de 2022, a redução acumulada nos preços de diesel para as companhias distribuidoras, considerando a inflação, é de 35,9%", informou a estatal.

 

 
 
 

