Podcast "ALFA-EJA Transforma Brasil" estreia no Dia do Professor e promove debate sobre educação de jovens e adultos
Iniciativa do Instituto Paulo Freire em parceria com a Petrobras estreia nesta quarta (15) e propõe reflexões sobre a pedagogia freiriana na EJA
No Dia do Professor, celebrado nesta quarta-feira (15), será lançado o podcast “ALFA-EJA Transforma Brasil: o podcast freiriano”, iniciativa do Instituto Paulo Freire (IPF) em parceria com a Petrobras.
O programa propõe diálogos sobre os desafios e transformações da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA) no Brasil, inspirados na pedagogia crítica e libertadora de Paulo Freire.
O podcast busca ampliar a escuta sobre como a alfabetização pode transformar vidas e territórios.
“Queremos provocar conversas que nos façam pensar e agir. A EJA é uma política pública essencial para um Brasil mais justo, e Paulo Freire nos ensina que o diálogo é o ponto de partida para qualquer transformação”, destaca Paulo Roberto Padilha, diretor pedagógico do Instituto Paulo Freire.
O episódio de estreia, intitulado “A práxis de Paulo Freire e a EJA”, reúne Moacir Gadotti (presidente de honra do IPF) e Ângela Biz Antunes (diretora pedagógica do Instituto), com mediação de Paulo Roberto Padilha.
A conversa aborda como o pensamento freiriano segue atual diante dos desafios contemporâneos da educação brasileira.
Disponibilidade do programa
O programa ficará disponível no canal IPF TV no YouTube, na página do Projeto ALFA-EJA Brasil e nas principais plataformas de áudio.
Serão três episódios até o fim de 2025, lançados entre outubro e dezembro, com convidados que inspiram práticas de educação popular e transformadora.
O Projeto ALFA-EJA Brasil, realizado pelo Instituto Paulo Freire em parceria com a Petrobras, atua na formação de educadores e gestores, oficinas de leitura e escrita, produção de materiais pedagógicos e criação do Centro de Referência da EJA (CREJA).
O objetivo é fortalecer a EJA como política pública e combater o analfabetismo em 15 municípios atendidos presencialmente e outros 62 de forma online.
A primeira fase do projeto, chamada Leitura do Mundo, foi realizada em abril, com visitas e escutas em diferentes territórios para compreender os contextos locais e planejar as próximas etapas.
Os resultados dessa fase serão apresentados nas próximas semanas.