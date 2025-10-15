Podcast "ALFA-EJA Transforma Brasil" estreia no Dia do Professor e promove debate sobre educação de jovens e adultos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Iniciativa do Instituto Paulo Freire em parceria com a Petrobras estreia nesta quarta (15) e propõe reflexões sobre a pedagogia freiriana na EJA

Clique aqui e escute a matéria

No Dia do Professor, celebrado nesta quarta-feira (15), será lançado o podcast “ALFA-EJA Transforma Brasil: o podcast freiriano”, iniciativa do Instituto Paulo Freire (IPF) em parceria com a Petrobras.

O programa propõe diálogos sobre os desafios e transformações da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA) no Brasil, inspirados na pedagogia crítica e libertadora de Paulo Freire.

O podcast busca ampliar a escuta sobre como a alfabetização pode transformar vidas e territórios.

“Queremos provocar conversas que nos façam pensar e agir. A EJA é uma política pública essencial para um Brasil mais justo, e Paulo Freire nos ensina que o diálogo é o ponto de partida para qualquer transformação”, destaca Paulo Roberto Padilha, diretor pedagógico do Instituto Paulo Freire.

O episódio de estreia, intitulado “A práxis de Paulo Freire e a EJA”, reúne Moacir Gadotti (presidente de honra do IPF) e Ângela Biz Antunes (diretora pedagógica do Instituto), com mediação de Paulo Roberto Padilha.

A conversa aborda como o pensamento freiriano segue atual diante dos desafios contemporâneos da educação brasileira.

Dia do Professor: Valorização da Educação precisa sair do discurso e virar prioridade

Dia do Professor: Valorização da Educação precisa sair do discurso e virar prioridade Dia do Professor: Entre desafios e conquistas, o ato de ‘esperançar’ na educação Leia Também

Disponibilidade do programa

O programa ficará disponível no canal IPF TV no YouTube, na página do Projeto ALFA-EJA Brasil e nas principais plataformas de áudio.

Serão três episódios até o fim de 2025, lançados entre outubro e dezembro, com convidados que inspiram práticas de educação popular e transformadora.

O Projeto ALFA-EJA Brasil, realizado pelo Instituto Paulo Freire em parceria com a Petrobras, atua na formação de educadores e gestores, oficinas de leitura e escrita, produção de materiais pedagógicos e criação do Centro de Referência da EJA (CREJA).

O objetivo é fortalecer a EJA como política pública e combater o analfabetismo em 15 municípios atendidos presencialmente e outros 62 de forma online.

A primeira fase do projeto, chamada Leitura do Mundo, foi realizada em abril, com visitas e escutas em diferentes territórios para compreender os contextos locais e planejar as próximas etapas.

Os resultados dessa fase serão apresentados nas próximas semanas.