BID anuncia R$ 32 bilhões em financiamentos para clima durante a COP30

Pacote de US$ 6 bilhões (R$ 32 bi) foi anunciado na COP30. Ilan Goldfajn diz que foco é viabilizar investimentos rentáveis na economia verde.

*Com informações do Estadão Conteúdo

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou um conjunto de instrumentos financeiros que somam US$ 6 bilhões (cerca de R$ 32 bilhões) durante a primeira semana da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). As medidas visam dar ganho de escala e reduzir riscos para investimentos.

Em entrevista ao Estadão, o presidente da instituição, Ilan Goldfajn, avaliou que empresas e governos estão na direção certa, mas que é preciso mudar a lógica no uso de recursos para o clima. Segundo ele, em vez de focar na simples doação, é necessário ampliar a viabilidade de investimentos rentáveis na economia verde.

Veja os principais anúncios

O pacote anunciado pelo BID é composto por diversas frentes de fomento e garantias financeiras:

Hedge Cambial (US$ 3,4 bilhões): Um acordo com o Banco Central do Brasil (BC) para reduzir o risco da volatilidade do câmbio e atrair investimento privado para projetos sustentáveis, como indústria verde e recuperação de biomas.

Pró-Biomas BNDES (US$ 1 bilhão): Uma carta de intenções assinada com o BNDES para financiar micro, pequenas e médias empresas que atuam na Amazônia, Cerrado, Caatinga e Pantanal. O foco é em bioeconomia e agricultura sustentável. Cerca de 75% dos recursos serão para o bioma amazônico.

Cidades (US$ 1 bilhão): Financiamento para cidades em países amazônicos (no âmbito do Programa Amazônia Sempre) para projetos de segurança hídrica, energia limpa e infraestrutura urbana resiliente.

Energia Limpa (US$ 800 milhões): Parceria com fundos da Dinamarca, Noruega e Suécia para liberar capacidade adicional de crédito para projetos de energia limpa na Amazônia e América Central.

Fibra Óptica (US$ 324 milhões): Cofinanciamento com o Grupo Francês de Desenvolvimento (AFD) para instalar cabos submarinos de fibra óptica no Maranhão e Pará, visando conectar 15 milhões de pessoas na Amazônia.

Outros aportes

O BID também aprovou uma garantia de US$ 15 milhões para a concessão de restauração florestal na Triunfo do Xingu (PA), em um mecanismo pioneiro para PPPs ambientais. Além disso, assinou intenção de aportar R$ 2,7 bilhões (US$ 500 milhões) ao Fundo Clima, em parceria com o BNDES e o Ministério do Meio Ambiente.

