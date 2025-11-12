BNDES mobiliza mais R$ 21 bilhões na COP30 para transição sustentável

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta quarta-feira (12) a captação de R$ 21 bilhões em novos financiamentos internacionais durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

O valor será destinado a projetos de energia renovável, biocombustíveis, mobilidade urbana e apoio a micro e pequenas empresas, com foco em sustentabilidade. Além disso, os acordos internacionais com instituições da Europa, Japão e América Latina visam a impulsionar a transição verde e o desenvolvimento regional.

A operação foi articulada em parceria com um consórcio de instituições financeiras internacionais: o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Japonês de Cooperação Internacional (JBIC), o Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW), o Grupo AFD – Agência Francesa de Desenvolvimento e a Cassa Depositi e Prestiti (CDP), da Itália.

“Esses R$ 21 bilhões são mais uma grande entrega do BNDES, a instituição que mais financia a transição energética no planeta. A parceria com instituições financeiras e organismos multilaterais é parte central da estratégia de diversificação do nosso funding, sobretudo para colocar o Brasil na liderança global da descarbonização e da promoção da agenda verde, prioridades do governo do presidente Lula”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O conjunto de acordos prevê R$ 11,93 bilhões em novos aportes diretos:

R$ 2,674 bilhões (US$ 500 milhões) destinados a fundos especiais como o Fundo Clima;



R$ 5,348 bilhões (US$ 1 bilhão) para apoiar micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) voltadas ao desenvolvimento produtivo nos biomas Amazônia, Cerrado, Caatinga e Pantanal;



R$ 4,011 bilhões (US$ 750 milhões) para ampliar o crédito e fomentar o emprego e a produtividade em regiões amazônicas.



Com o BID, o BNDES também firmou parcerias estratégicas para ampliar o alcance de programas socioambientais: “Estamos inovando e coordenando com o BNDES em várias frentes: nas PPPs de florestas, no projeto Pró-Biomas, na democratização do acesso com o programa Amazônia para Todos e no novo aporte ao Fundo Clima. Estamos falando de quase R$ 12 bilhões que se traduzem em mais resiliência e empregos para um desenvolvimento sustentável”, destacou o presidente do BID, Ilan Goldfajn.

Outro destaque foi o acordo com o Banco Japonês para Cooperação Internacional (JBIC), no valor de R$ 1,069 bilhão (US$ 200 milhões), voltado a investimentos em energia sustentável, combustível de aviação, bioetanol e proteção ambiental.

Além disso, três instituições europeias uniram esforços para aportar R$ 6,175 bilhões (1 bilhão de euros) ao ‘’Fundo Clima’’, direcionados a projetos de redução de emissões de gases de efeito estufa e adaptação aos efeitos da emergência climática global.

O BNDES também assinou um contrato adicional com o Banco de Desenvolvimento Alemão (KFW), no valor de R$ 1,729 bilhão (280 milhões de euros), para mobilidade urbana e energia renovável solar e eólica.