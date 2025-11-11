Consumidor pernambucano foca em reformar a casa e aproveitar o verão na Black Friday 2025
Buscas do Google mostram forte interesse em Casa & Construção (+6%), com alta de 23,4% em Móveis de Jardim. No Nordeste, 65% pretendem comprar
Clique aqui e escute a matéria
O consumidor pernambucano está focado em reformar e preparar o lar para o lazer na Black Friday 2025. Uma análise do Google sobre o crescimento das buscas no último mês revela um forte interesse em itens para a casa e preparação para o verão.
A categoria de Casa & Construção cresceu 6% no estado. Pernambuco também se destaca no interesse por Móveis - Jardim (+23,4%) e Decoração (+16,9%). A busca por reformas também é forte, com Construção - Tintas subindo 11,8%.
Em Eletrodomésticos, o estado registrou um crescimento expressivo em Ar e Ventilação (+18,1%). O foco no verão também é claro: na categoria de Moda, a busca por Vestuário - Praia disparou 19,7%. Em Beleza, a procura por Proteção Solar cresceu 13,9%.
"Pernambuco compartilha da alta intenção de compra do Nordeste (65%) e mostra um consumidor claramente focado em 'arrumar a casa' para o fim do ano", afirma Nathália Camargo, Diretora de Commerce do Google Brasil. "O estado se destaca no interesse por reforma e lazer doméstico. É um consumidor que vê a Black Friday como o momento ideal para investir no lar", complementou.
Raio-X da Região (Out/25):
- Região Nordeste: 65% dos consumidores pretendem comprar na data (maior intenção do Brasil);
- Apetite de Compra: Consumidores do Nordeste planejam comprar, em média, 6,0 categorias;
- Crescimento de Buscas (Out vs Set): Móveis - Jardim (+23,4%) , Vestuário - Praia (+19,7%) , Ar e Ventilação (+18,1%) , Decoração (+16,9%) , Proteção Solar (+13,9%).
Dados Gerais de Contexto (Brasil, Out/25):
- 60% dos consumidores pretendem comprar na Black Friday 2025;
- 40% têm intenção de gastar mais do que em 2024;
- 59% consideram antecipar pelo menos parte das compras com promoções a partir de outubro;
- O "Esquenta Black Friday" é a promoção de maior interesse (38%);
- O consumidor é pragmático: o PIX é o método de pagamento preferido (67%) , e o cartão parcelado cresceu e será usado por 60%.