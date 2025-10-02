Haddad aposta em aprovação no Senado de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ministro acredita que o projeto que deve beneficiar cerca de 15 milhões de pessoas terá no Senado o mesmo apoio conquistado na Câmara

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (2) acreditar que o projeto de lei que isenta de Imposto de Renda (IR) contribuintes com renda mensal de até R$ 5 mil terá no Senado o mesmo apoio conquistado na Câmara dos Deputados.

A proposta foi aprovada na noite de quarta-feira (1º) com votação histórica: 493 votos favoráveis e nenhum contrário.

“Eu acredito que nós vamos ter um apoio tão grande no Senado quanto tivemos na Câmara”, afirmou Haddad ao chegar à sede do ministério.

Apoio político

O ministro elogiou o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o relator da proposta, Arthur Lira (PP-AL), destacando que o texto aprovado foi “muito bem desenhado” pela equipe da Fazenda ao longo de um ano e ganhou respaldo de técnicos, economistas e da opinião pública.

Segundo ele, a medida deve beneficiar cerca de 15 milhões de pessoas com isenção ou desconto no IR.

Haddad ressaltou que o projeto está “ancorado no equilíbrio fiscal”, sem aumentar ou reduzir a arrecadação. “O que ele busca é – com equilíbrio fiscal – justiça tributária”, disse.

Ele classificou a votação como um momento de “congraçamento”, relatando ter recebido diversos cumprimentos pela aprovação da proposta.

Senado em vista

O ministro afirmou que ainda não conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), mas se mostrou confiante.

“Não acredito que vai haver problemas, inclusive porque esse projeto não busca só justiça tributária, ele busca justiça tributária com neutralidade fiscal”, enfatizou.

Haddad disse que é cedo para detalhar o novo projeto que o governo terá que enviar em até um ano ao Congresso para regulamentar o reajuste da tabela do IR – exigência acatada pelo relator e aprovada pelos deputados.

