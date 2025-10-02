fechar
Avanço da isenção do Imposto de Renda

Por Rádio Jornal Publicado em 02/10/2025 às 9:52
Passando a Limpo: Nesta quinta-feira (2), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Secretário de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, Cícero Moraes, sobre o fortalecimento do agro. O Deputado Federal, Eduardo da Fonte (PP-PE), repercute a situação dos voos regionais no Brasil. A bancada também repercute a aprovação da isenção do IR, pela Câmara Federal, para quem ganha até R$ 5.000 por mês.

 

 

