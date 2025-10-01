fechar
Podcast | Notícia

Intoxicação de Metanol em Pernambuco

Por Rádio Jornal Publicado em 01/10/2025 às 10:27
Passando a Limpo: Nesta quarta-feira (01), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Diretor de Educação Profissional do Senac PE, Eliezio Silva. Na pauta, o início do Congresso que reúne especialistas do Brasil e do mundo para discutir o futuro da educação. O Presidente da Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto, conversa sobre a reforma administrativa. A Jornalista especializada em saúde. Titular da coluna “Saúde e Bem-Estar” do Jornal do Commercio, Cinthya Leite, repercute a investigação de duas mortes por intoxicação de Metanol em Pernambuco. O programa também conta a participação do correspondente em Portugal, Antônio Martins.

 


