O que esperar de Fachin à frente do STF

Por Rádio Jornal Publicado em 29/09/2025 às 9:42
Passando a Limpo: Nesta segunda-feira (29), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Cientista político, Adriano Oliveira, e o economista Werson Kaval. Na pauta, a expectativa econômica e política para esta semana. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 

