fechar
Podcast | Notícia

As falhas na transparência dos Estados

Por Rádio Jornal Publicado em 30/09/2025 às 9:50
Logo Passando a Limpo
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Passando a Limpo: Nesta terça-feira (30), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Gerente de programas da Transparência Internacional - Brasil, Renato Morgado. Na pauta, a transparência dos Estados. O programa também conta com Fernando Figueira. Cirurgião Cardiovascular e Diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência do Ministério da Saúde, ele conversa sobre a pressão 12 por 8, que agora é considerada pré-hipertensão. A Chefe do gabinete do centro histórico da Prefeitura do Recife, Ana Paula Vilaça, conversa sobre a iniciativa de revitalização das fachadas históricas da Rua do Bom Jesus.

 

 


Leia também

O que esperar de Fachin à frente do STF

O que esperar de Fachin à frente do STF

PEC da Bandidagem: A Câmara vai dar o troco?

PEC da Bandidagem: A Câmara vai dar o troco?

Compartilhe

Tags