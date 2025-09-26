fechar
Podcast | Notícia

PEC da Bandidagem: A Câmara vai dar o troco?

Por Rádio Jornal Publicado em 26/09/2025 às 10:17
Logo Passando a Limpo
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Passando a Limpo: Nesta sexta-feira (26), Igor Maciel e a bancada do programa repercutem a aproximação de Lula e Trump, nesta semana. Outro assunto abordado são os efeitos políticos desta semana, com PEC da Blindagem e deputados pedindo desculpa. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

Leia também

A "química" entre Trump e Lula

A "química" entre Trump e Lula
O que esperar da Assembleia Geral da ONU?

O que esperar da Assembleia Geral da ONU?

Compartilhe

Tags