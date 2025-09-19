Imersão no Recife capacita profissionais sobre Reforma Tributária
Evento presencial e com vagas limitadas acontece no dia 20 de setembro, com especialistas abordando impactos práticos da nova legislação fiscal
Profissionais da área tributária terão a oportunidade de se atualizar sobre as mudanças da Reforma Tributária em uma imersão prática que acontece nesta sexta-feira (20), no Espaço Vicalli, em Boa Viagem, Recife.
O evento acontece das 9h às 18h e conta com a participação das especialistas em planejamento tributário Azenate Xavier e Lígia Oliveira.
Conteúdo prático e aplicado
A capacitação vai abordar as principais mudanças do novo sistema tributário brasileiro, incluindo a implementação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e os regimes de transição.
"Traduzimos a Reforma em ações práticas: mostramos como aplicar as novas regras no dia a dia de empresas e escritórios", explica Lígia Oliveira.
Os participantes terão acesso a simulações reais, estudos de caso, workshops práticos e orientação para desenvolver estratégias de compliance e aproveitamento de créditos tributários.
Azenate Xavier acrescenta que "a imersão é totalmente voltada para a prática, com simulações de empresas reais, permitindo que os participantes aprendam de forma aplicada o que muitas vezes só se ensina na teoria".
Turma exclusiva e materiais de apoio
O evento contará com uma turma reduzida de 30 participantes, garantindo proximidade com as palestrantes, espaço para dúvidas e troca de experiências entre profissionais de consultoria tributária e contábil.
Os inscritos também terão acesso a materiais exclusivos, como apostila, planilhas de simulação, painel de tira-dúvidas e grupo de WhatsApp para suporte e continuidade do aprendizado.
"Com uma turma reduzida, conseguimos proporcionar um ambiente de troca efetiva de experiências, em que os participantes saem prontos para aplicar o que aprenderam", reforça Azenate Xavier.
Sobre as palestrantes
Azenate Xavier é contadora e especialista em planejamento tributário, com pós-graduação em Contabilidade para Negócios Empresariais pela UFPE e MBA em Gestão Financeira, Contábil e Controladoria pelo CEDEPE. Com mais de 15 anos de experiência, lidera o escritório Azenate Soluções Contábeis.
Lígia Oliveira é graduada em Ciências Contábeis, com MBA em Planejamento Tributário, Controladoria, Holding Familiar e Planejamento Sucessório, além de ser mestranda em Contabilidade Tributária.
Contexto da Reforma Tributária
A Reforma Tributária promete reduzir o chamado "custo Brasil" e simplificar a cobrança de impostos. Segundo estudos do Ministério da Fazenda, a medida pode elevar o PIB em até 12% em 15 anos.
Atualmente, empresas brasileiras gastam, em média, 1.501 horas por ano apenas com obrigações fiscais, de acordo com o Banco Mundial.
Imersão Reforma Tributária na Prática
- Quando: Sexta-feira, 20 de setembro, das 9h às 18h
- Onde: Espaço Vicalli - Rua Maria Carolina, nº 574, Boa Viagem, Recife
- Público: Profissionais da área tributária e contábil
- Inscrições: dominantotributario.com ou sympla.com.br
- Vagas: Turma exclusiva de 30 participantes
