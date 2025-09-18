Produção animal de Pernambuco cresce em volume e valor, com destaque para o leite e o mel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A produção de origem animal em Pernambuco registrou um crescimento robusto entre 2023 e 2024, de acordo com a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2024, divulgada nesta quinta-feira (18) pelo IBGE. Todos os produtos pesquisados no estado apresentaram aumento em quantidade e valor, com destaque para o leite e o mel de abelha.

O leite manteve a liderança em volume de produção, com 1.456.807 mil litros em 2024, superando os 1.333.922 mil litros de 2023. Em valor, a produção leiteira atingiu R$ 3,29 bilhões, um aumento de 22,7% em relação ao ano anterior.

O mel de abelha foi o destaque percentual, com um salto de 34,7% em quantidade e 41,9% em valor, alcançando R$ 22,89 milhões em 2024. Ovos de galinha também tiveram um crescimento notável, com alta de 22% em volume e 22,1% em valor.

Rebanho de galináceos se destaca no Nordeste



Pernambuco se consolidou como líder no Nordeste em número de cabeças de galináceos (aves). O Estado possui um rebanho de 16,2 milhões de galinhas, além de um efetivo de 3,9 milhões de ovinos e 3,4 milhões de caprinos. O menor rebanho pesquisado foi o de bubalinos, com 10.916 cabeças.

Aquicultura em expansão, mas com desafios para o camarão



A pesquisa também revelou dados importantes sobre a aquicultura pernambucana. A tilápia liderou em volume de produção, com 31,7 milhões de quilos, e em valor, somando R$ 414,6 milhões.

No entanto, nem todos os produtos do setor tiveram o mesmo desempenho. O camarão, por exemplo, apresentou uma redução de 6,9 milhões de quilos em 2023 para 6,5 milhões em 2024. Já a produção de larvas e pós-larvas de camarão se mostrou um novo nicho, com 220.000 milheiros registrados em 2024, indicando uma diversificação do mercado local. A produção de alevinos também cresceu 41,9% em valor, atingindo R$ 9,024 milhões.