Nordeste lidera queda no preço da cesta básica; Recife registra redução de 4%
Região apresentou a maior diminuição do país em agosto, segundo levantamento do Dieese e Conab. Os dados são do Etene, vinculado ao Banco do Nordeste
Clique aqui e escute a matéria
O Nordeste foi a região que mais reduziu o preço da cesta básica no país no mês de agosto, com queda de -2,98% em relação a julho. O custo médio para a aquisição dos 13 alimentos essenciais ficou em R$ 643,00.
Os dados são do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), vinculado ao Banco do Nordeste, com base em pesquisa do Dieese em parceria com a Conab.
Na capital pernambucana, a cesta básica fechou o mês em R$ 629, 14, queda de -4,02%. Além de Recife, outras três capitais nordestinas registraram as maiores reduções do país: Maceió (-4,10%), João Pessoa (-4,00%) e Natal (-3,73%).
Em agosto, Aracaju apresentou o menor preço da região (R$ 558,16), enquanto Fortaleza teve o maior (R$ 723,06).
Produtos em queda e alta
Dos 13 itens que compões a cesta básica, 12 apresentaram queda de preço no Nordeste.
Os recuos mais expressivos foram do tomate (-16%), arroz (-3,1%), feijão (-2,2%) e café (-1,3%). O único aumento foi registrado na banana (+0,8%).
No acumulado do ano, o arroz (-22,9%), o feijão (-8,4%) e o leite (-6,1%) respondem pelas principais reduções. Já os maiores aumentos foram do café (+47,3%), do tomate (+46,8%) e da banana (+14,3%).
Considerando os últimos 12 meses, o tomate (+72,4%), o café (+67,4%) e a carne (+23%) lideram as altas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Avaliação
Para o economista Ricardo Vidal, coordenador das pesquisas do Etene, os dados podem indicar um movimento de desaceleração nos preços da cesta básica.
“É interessante observar a redução progressiva dos preços dos alimentos na região. Destaco o caso da carne, que representa um terço da cesta básica nordestina e, mesmo com variação acumulada de 23%, apresentou queda de -0,91% em agosto”, afirmou Vidal.
“Como a maioria dos produtos recuou, à exceção da banana, pode estar começando uma inflexão para baixo, o que tende a reduzir a variação acumulada em 12 meses. Um dos pontos de atenção continua sendo o café, que resiste a quedas mais significativas”, completou.