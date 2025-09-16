Nordeste lidera queda no preço da cesta básica; Recife registra redução de 4%

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Região apresentou a maior diminuição do país em agosto, segundo levantamento do Dieese e Conab. Os dados são do Etene, vinculado ao Banco do Nordeste

Clique aqui e escute a matéria

O Nordeste foi a região que mais reduziu o preço da cesta básica no país no mês de agosto, com queda de -2,98% em relação a julho. O custo médio para a aquisição dos 13 alimentos essenciais ficou em R$ 643,00.

Os dados são do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), vinculado ao Banco do Nordeste, com base em pesquisa do Dieese em parceria com a Conab.

Na capital pernambucana, a cesta básica fechou o mês em R$ 629, 14, queda de -4,02%. Além de Recife, outras três capitais nordestinas registraram as maiores reduções do país: Maceió (-4,10%), João Pessoa (-4,00%) e Natal (-3,73%).

Em agosto, Aracaju apresentou o menor preço da região (R$ 558,16), enquanto Fortaleza teve o maior (R$ 723,06).

Produtos em queda e alta

Dos 13 itens que compões a cesta básica, 12 apresentaram queda de preço no Nordeste.

Os recuos mais expressivos foram do tomate (-16%), arroz (-3,1%), feijão (-2,2%) e café (-1,3%). O único aumento foi registrado na banana (+0,8%).

No acumulado do ano, o arroz (-22,9%), o feijão (-8,4%) e o leite (-6,1%) respondem pelas principais reduções. Já os maiores aumentos foram do café (+47,3%), do tomate (+46,8%) e da banana (+14,3%).

Considerando os últimos 12 meses, o tomate (+72,4%), o café (+67,4%) e a carne (+23%) lideram as altas.

Avaliação

Para o economista Ricardo Vidal, coordenador das pesquisas do Etene, os dados podem indicar um movimento de desaceleração nos preços da cesta básica.

“É interessante observar a redução progressiva dos preços dos alimentos na região. Destaco o caso da carne, que representa um terço da cesta básica nordestina e, mesmo com variação acumulada de 23%, apresentou queda de -0,91% em agosto”, afirmou Vidal.



“Como a maioria dos produtos recuou, à exceção da banana, pode estar começando uma inflexão para baixo, o que tende a reduzir a variação acumulada em 12 meses. Um dos pontos de atenção continua sendo o café, que resiste a quedas mais significativas”, completou.



Saiba como acessar o JC Premium