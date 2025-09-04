Haddad diz que EUA têm 'projeto hegemônico' para impedir Brasil de ter 'lugar ao sol'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em entrevista, Haddad defendeu a economia do governo, citou desemprego na mínima histórica e afirmou que "empresário produtivo não tem o que reclamar"

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta quinta-feira (4) que a crise das tarifas com os Estados Unidos vai além de uma disputa comercial e faz parte de um "projeto hegemônico" americano para impedir que o Brasil fortaleça suas parcerias globais e conquiste seu "lugar ao sol".

Em entrevista ao apresentador Datena, na Rede TV!, o ministro elogiou a postura do presidente Lula, que, segundo ele, busca resgatar um "projeto multilateral", citando os esforços pelo acordo Mercosul-União Europeia e a boa relação com o ex-presidente americano Joe Biden.

"O que está em jogo, ao fim e ao cabo, é um projeto hegemônico de impedir que o Brasil tenha parcerias com o mundo, tenha transferência de tecnologia", declarou Haddad.

Recado ao empresariado

Na mesma entrevista, o ministro fez uma defesa contundente dos resultados econômicos do governo e mandou um recado direto ao setor produtivo: "O empresário produtivo não tem o que reclamar do governo atual".

Para sustentar sua afirmação, Haddad listou uma série de indicadores positivos:

Crescimento: O Brasil estaria crescendo o dobro da média dos últimos anos.

Desemprego: A taxa está em sua mínima histórica.

Inflação: A média nos três anos de governo estaria controlada, entre 4,5% e 4,8%.

Mercado de Trabalho: "Tem muita empresa que está reclamando de falta de mão de obra, não de desemprego", disse.

O ministro também relembrou o crescimento médio de mais de 4% nos dois primeiros governos Lula e citou recordes na produção agrícola e a expectativa de superar a meta de contratações do Minha Casa, Minha Vida, chegando a três milhões de unidades este ano.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

