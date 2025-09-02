Justiça dos EUA considera tarifas de Trump ilegais; presidente convoca reunião e vai recorrer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Presidente americano também disse estar "muito desapontado" com o líder russo, Vladimir Putin, e minimizou o risco de uma aliança entre Rússia e China

Clique aqui e escute a matéria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (2) que realizará uma reunião de emergência na quarta-feira (3) para discutir uma recente decisão judicial que considerou ilegal a maior parte das tarifas impostas por seu governo a diversos países, incluindo o Brasil.

"Vou recorrer da decisão. As tarifas foram aplicadas por nós para resolver uma emergência econômica", afirmou Trump em uma entrevista, prevendo que, se o governo tiver sucesso no recurso, o mercado de ações "vai disparar".

A decisão judicial representa um grande revés para a política comercial protecionista de Trump e abre uma janela de esperança para os países afetados, que podem ver as sobretaxas derrubadas.

Mudança de tom sobre a Rússia

Na mesma entrevista, Trump mudou drasticamente o tom em relação ao presidente russo, Vladimir Putin, com quem mantinha uma relação cordial. O americano afirmou estar "muito desapontado" com o líder do Kremlin, apesar de sempre ter tido uma "ótima relação" com ele.

Questionado sobre uma aproximação entre Rússia e China, Trump negou qualquer preocupação. "Eles nunca fariam uma ação militar contra nosso país. Temos o exército mais forte do mundo", disse.

As declarações marcam uma notável virada na postura de Trump em relação a Putin, cujas causas ainda não foram esclarecidas, e adicionam mais uma camada de instabilidade ao cenário geopolítico global.

Com informações do Estadão Conteúdo.

