Justiça dos EUA considera tarifas de Trump ilegais; presidente convoca reunião e vai recorrer
Presidente americano também disse estar "muito desapontado" com o líder russo, Vladimir Putin, e minimizou o risco de uma aliança entre Rússia e China
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (2) que realizará uma reunião de emergência na quarta-feira (3) para discutir uma recente decisão judicial que considerou ilegal a maior parte das tarifas impostas por seu governo a diversos países, incluindo o Brasil.
"Vou recorrer da decisão. As tarifas foram aplicadas por nós para resolver uma emergência econômica", afirmou Trump em uma entrevista, prevendo que, se o governo tiver sucesso no recurso, o mercado de ações "vai disparar".
A decisão judicial representa um grande revés para a política comercial protecionista de Trump e abre uma janela de esperança para os países afetados, que podem ver as sobretaxas derrubadas.
Mudança de tom sobre a Rússia
Na mesma entrevista, Trump mudou drasticamente o tom em relação ao presidente russo, Vladimir Putin, com quem mantinha uma relação cordial. O americano afirmou estar "muito desapontado" com o líder do Kremlin, apesar de sempre ter tido uma "ótima relação" com ele.
Questionado sobre uma aproximação entre Rússia e China, Trump negou qualquer preocupação. "Eles nunca fariam uma ação militar contra nosso país. Temos o exército mais forte do mundo", disse.
As declarações marcam uma notável virada na postura de Trump em relação a Putin, cujas causas ainda não foram esclarecidas, e adicionam mais uma camada de instabilidade ao cenário geopolítico global.
Com informações do Estadão Conteúdo.
