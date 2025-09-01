Maduro promete declarar 'república em armas' se forças dos EUA no Caribe atacarem a Venezuela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Maduro denunciou que "oito navios militares com 1.200 mísseis e um submarino" apontam para a Venezuela, configurando "uma ameaça extravagante"

Clique aqui e escute a matéria

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta segunda-feira, 1º de setembro, que "declararia constitucionalmente uma república em armas" caso o país fosse atacado pelas forças que os Estados Unidos deslocaram para o Caribe. Washington anunciou a ampliação de sua presença naval na região para combater cartéis de drogas, mas não sinalizou incursão terrestre. Ainda assim, Caracas enviou tropas para a costa e para a fronteira com a Colômbia e convocou cidadãos a integrarem milícias civis.

Maduro denunciou que "oito navios militares com 1.200 mísseis e um submarino" apontam para a Venezuela, configurando "uma ameaça extravagante, injustificável, imoral e absolutamente criminosa, sangrenta".

Ele acrescentou: "Diante dessa máxima pressão militar, declaramos máxima prontidão para a defesa da Venezuela."

Segundo o presidente, o número total de recrutados, milicianos e reservistas chega a 8,2 milhões.

OPERAÇÃO AMERICANA

O governo de Donald Trump argumenta que a operação é necessária para conter o tráfico de fentanil e outras drogas. O ministro das Relações Exteriores venezuelano, Yván Gil, porém, citou relatório da ONU segundo o qual 87% da cocaína colombiana sai pelo Pacífico e apenas 5% passa pela Venezuela.

Ele alertou que a narrativa "ameaça toda a região" e que um ataque "significaria realmente uma completa desestabilização".

Durante a coletiva, Maduro voltou a se declarar vencedor da eleição de 2024, não reconhecida por diversos países. Ele disse manter canais de diálogo com Washington e chamou o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, de "senhor da guerra".

Segundo ele, uma ofensiva militar norte-americana contra Caracas mancharia as mãos de Trump "com sangue".

*Com informações da Associated Press