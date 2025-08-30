Tribunal considera tarifas de Trump inconstitucionais, mas as mantém em vigor por enquanto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tribunal rejeitou uma parte dessa decisão que revogava as tarifas imediatamente, dando tempo ao governo para recorrer à Suprema Corte

Um tribunal federal de apelações decidiu na sexta-feira (29) que o presidente dos EUA, Donald Trump, não tinha o direito legal de impor tarifas abrangentes, mas manteve, por enquanto, sua iniciativa de construir uma barreira protecionista em torno da economia americana.

O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Circuito Federal decidiu que Trump não tinha permissão legal para declarar emergências nacionais e impor taxas de importação a quase todos os países do mundo, mantendo em grande parte uma decisão de maio de um tribunal federal especializado em comércio em Nova York.

Mas o tribunal rejeitou uma parte dessa decisão que revogava as tarifas imediatamente, dando tempo ao governo para recorrer à Suprema Corte. Trump reagiu e chamou o tribunal de "altamente partidário".

De acordo com o presidente, os juízes de decidirem "incorretamente" contra as tarifas, mas afirmou que eles sabem que o país "vencerá no final". Trump declarou que o fim das tarifas causaria um desastre total aos EUA.

Trump alega que o cenário deixaria o país fraco financeiramente e eles precisam ser fortes, não podendo tolerar grandes déficits comerciais, tarifas injustas e barreiras comerciais impostas por outras nações.