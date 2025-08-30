fechar
Tribunal considera tarifas de Trump inconstitucionais, mas as mantém em vigor por enquanto

Tribunal rejeitou uma parte dessa decisão que revogava as tarifas imediatamente, dando tempo ao governo para recorrer à Suprema Corte

Donald Trump apresenta a tabela de taxação no dia 3 de abril de 2025.
Um tribunal federal de apelações decidiu na sexta-feira (29) que o presidente dos EUA, Donald Trump, não tinha o direito legal de impor tarifas abrangentes, mas manteve, por enquanto, sua iniciativa de construir uma barreira protecionista em torno da economia americana.

O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Circuito Federal decidiu que Trump não tinha permissão legal para declarar emergências nacionais e impor taxas de importação a quase todos os países do mundo, mantendo em grande parte uma decisão de maio de um tribunal federal especializado em comércio em Nova York.

Mas o tribunal rejeitou uma parte dessa decisão que revogava as tarifas imediatamente, dando tempo ao governo para recorrer à Suprema Corte. Trump reagiu e chamou o tribunal de "altamente partidário".

De acordo com o presidente, os juízes de decidirem "incorretamente" contra as tarifas, mas afirmou que eles sabem que o país "vencerá no final". Trump declarou que o fim das tarifas causaria um desastre total aos EUA.

Trump alega que o cenário deixaria o país fraco financeiramente e eles precisam ser fortes, não podendo tolerar grandes déficits comerciais, tarifas injustas e barreiras comerciais impostas por outras nações.

