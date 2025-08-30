fechar
Social1 | Notícia

Donald Trump morreu? Entenda "Fake News" sobre falecimento do presidente dos EUA

Madrugada foi marcada por "teorias" sobre suposto falecimento do presidente norte-americano, que teve agenda de compromissos cancelada

Por Victor Peixoto Publicado em 30/08/2025 às 2:45
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Evan Vucci/AP

Clique aqui e escute a matéria

A madrugada brasileira foi tomada por uma série de rumores envolvendo um suposto falecimento do presidente norte-americano Donald Trump na virada da sexta-feira (29) para o sábado (30).

Adiantamos que, até o momento, não há qualquer confirmação de qualquer tipo de problema quanto ao estado de saúde do republicano de 79 anos e é possível que estejamos diante de um episódio de Fake News.

A onda das "teorias" relativas ao assunto teve origem em função das manchas na mão do presidente dos Estados Unidos, as quais foram atribuídas, pela Casa Branca, a "apertos de mão" e uso de aspirina, não representando qualquer perigo à saúde do 45° e 47° presidente dos Estados Unidos.

O uso da medicação, segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavit, é para "prevenção de problemas cardiovasculares".

A declaração foi dada por ela no dia 17 de julho, quando anunciou que Trump havia sido diagnosticado com "insuficiência venosa crônica", condição onde as veias dos membros inferiores, as pernas, não conseguem bombear o sangue de volta ao coração de maneira eficaz, podendo gerar complicações, sendo a mais grave delas, em casos extremos, a formação de tromboses.

Os rumores ganharam força após páginas como "Choquei" ligarem o cancelamento de compromissos de Trump às tais teorias que surgiram a partir do diagnóstico divulgado.

Até o momento, repita-se, não há qualquer informação oficial a respeito do assunto, nem declaração de familiares e pessoas próximas nem, tampouco, qualquer repercussão por parte de grandes veículos de imprensa norte-americanos.


Leia também

Sabrina Carpenter lança seu novo álbum, Man's Best Friend; ouça
celebridades

Sabrina Carpenter lança seu novo álbum, Man's Best Friend; ouça
Assumiu! Gabriel Medina está namorado ex-noiva de Zé Felipe
Celebridades

Assumiu! Gabriel Medina está namorado ex-noiva de Zé Felipe

Compartilhe

Tags