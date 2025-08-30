Donald Trump morreu? Entenda "Fake News" sobre falecimento do presidente dos EUA
Madrugada foi marcada por "teorias" sobre suposto falecimento do presidente norte-americano, que teve agenda de compromissos cancelada
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
A madrugada brasileira foi tomada por uma série de rumores envolvendo um suposto falecimento do presidente norte-americano Donald Trump na virada da sexta-feira (29) para o sábado (30).
Adiantamos que, até o momento, não há qualquer confirmação de qualquer tipo de problema quanto ao estado de saúde do republicano de 79 anos e é possível que estejamos diante de um episódio de Fake News.
A onda das "teorias" relativas ao assunto teve origem em função das manchas na mão do presidente dos Estados Unidos, as quais foram atribuídas, pela Casa Branca, a "apertos de mão" e uso de aspirina, não representando qualquer perigo à saúde do 45° e 47° presidente dos Estados Unidos.
O uso da medicação, segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavit, é para "prevenção de problemas cardiovasculares".
A declaração foi dada por ela no dia 17 de julho, quando anunciou que Trump havia sido diagnosticado com "insuficiência venosa crônica", condição onde as veias dos membros inferiores, as pernas, não conseguem bombear o sangue de volta ao coração de maneira eficaz, podendo gerar complicações, sendo a mais grave delas, em casos extremos, a formação de tromboses.
Os rumores ganharam força após páginas como "Choquei" ligarem o cancelamento de compromissos de Trump às tais teorias que surgiram a partir do diagnóstico divulgado.
Até o momento, repita-se, não há qualquer informação oficial a respeito do assunto, nem declaração de familiares e pessoas próximas nem, tampouco, qualquer repercussão por parte de grandes veículos de imprensa norte-americanos.