'Brasil, China e Índia nos matam com tarifas', diz Trump em nova escalada de críticas

Trump defende sua política comercial após decisão judicial e afirma que suas sobretaxas continuarão em vigor até uma decisão da Suprema Corte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu o tom nesta terça-feira (2), e incluiu o Brasil, ao lado de China e Índia, em uma lista de países que, segundo ele, "'matam' os Estados Unidos com a 'alta quantidade' de tarifas que aplicam" sobre os produtos americanos.

A declaração, feita em uma entrevista, é uma defesa enfática de sua própria política de sobretaxas, mesmo após uma recente decisão judicial ter considerado a maior parte delas ilegal. "Sem a aplicação das tarifas, o país não teria fechado metade dos acordos comerciais que fechou até o momento", argumentou Trump.

Tarifas continuam em vigor

O presidente americano fez um esclarecimento importante para os exportadores brasileiros: ele afirmou que as tarifas de seu governo não serão suspensas até que a Suprema Corte dos EUA tome uma decisão final sobre o assunto, indicando que irá recorrer da decisão da primeira instância.

"Será um desastre econômico para o país se não revertermos a decisão judicial", pontuou Trump, que também culpou o "medo" e a "grande incerteza" gerada por essa decisão pela queda no mercado de ações registrada hoje.

Analistas de mercado, no entanto, apontam que a cautela dos investidores nesta terça-feira foi marcada, na verdade, pela alta nos rendimentos de títulos soberanos nas principais economias globais, e não diretamente pela questão das tarifas.

Recado a parceiros

Na mesma entrevista, Trump defendeu que, para fechar acordos comerciais, as nações precisam "se abrir" para os Estados Unidos. Ele afirmou que, sem suas tarifas, "somos um país completamente diferente", reforçando sua visão protecionista para a economia americana.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

