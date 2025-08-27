Recife recebe pela primeira vez a Mara Cakes Fair, maior feira de confeitaria das Américas
Evento espera reunir 23 mil visitantes no Centro de Convenções de Pernambuco entre 5 e 7 de setembro, com palestras, desfiles e lançamentos
Pela primeira vez, Recife será palco da Mara Cakes Fair, considerada a maior feira de confeitaria das Américas.
O evento acontece de 5 a 7 de setembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, e deve atrair 23 mil visitantes durante os três dias de programação.
Detalhes do evento
Em sua oitava edição, a feira traz para o estado um circuito de palestras, aulas-show, desfiles temáticos, exposições de bolos artísticos, arenas interativas, lançamentos de produtos e ativações de marcas.
Haverá ainda atividades voltadas para crianças e o já tradicional “Sugar Fashion”, desfile com roupas feitas de açúcar.
“Nosso objetivo é que cada visitante viva experiências únicas, aprenda com os melhores profissionais e saia motivado para aplicar esse conhecimento”, afirma a idealizadora do evento, Mara Gasques, referência no setor e responsável por transformar a feira em um encontro continental da confeitaria.
Recife como sede
A escolha da capital pernambucana levou em conta a infraestrutura da cidade, sua localização estratégica no Nordeste e a efervescente cena confeiteira regional.
O público esperado inclui confeiteiros iniciantes e experientes, donos de confeitarias, profissionais de padarias e supermercados, empreendedores e entusiastas vindos de diferentes estados e até de outros países.
Nesta edição, o tema será “country”, presente na decoração, nos desfiles e nas mostras de bolos, criando um ambiente lúdico e interativo.
Entre os destaques da programação estão nomes como Beca Milano, jurada do “Bake Off Brasil” e participante do “Fábrica de Casamentos”; César Yukio, vencedor do “MasterChef Confeitaria”; e talentos pernambucanos como Cecília Chaves, conhecida pela releitura do tradicional Bolo de Noiva, e Bruna Hannouche, integrante da lista Forbes Under 30.
Força do mercado e trajetória
A Mara Cakes Fair também evidencia o impacto econômico do setor. De acordo com levantamento da consultoria Mordor Intelligence, o mercado de confeitaria brasileiro movimentou US$ 12 bilhões em 2024 e deve crescer cerca de 4% ao ano até 2029.
O consumo médio no país foi estimado em 9,7 quilos por pessoa no último ano, com projeção de chegar a 2,21 bilhões de quilos até o fim da década. Na América do Sul, o setor deve alcançar US$ 18 bilhões até 2030.
Criadora da feira, Mara Gasques descobriu a confeitaria em 2015, quando fez um bolo para o próprio aniversário. De pedagoga e empresária da moda, passou a empreendedora de sucesso no segmento, com cursos, livros, produtos e franquias no Brasil e em Portugal.
Sua atuação internacional inclui aulas na Itália, Canadá e Emirados Árabes. Em 2019, lançou oficialmente a Mara Cakes Fair, que desde então reúne milhares de visitantes e consolidou-se como referência no mercado.
Principais atrações simultâneas da Mara Cakes Fair
Sweet Game – Competição ao vivo entre confeiteiros renomados e novos talentos
Sugar Fashion – Desfile temático com criações desenvolvidas com açúcar e materiais comestíveis
Talk Show – Painéis com especialistas, chefs e influenciadores debatendo tendências e estratégias de mercado
Arena Show – Espaço para demonstrações técnicas e apresentações ao vivo
Arena Kids – Área interativa com oficinas para o público infantil
Cake Show Live – Criação de bolos artísticos em tempo real
Arena Bakery – Espaço dedicado à panificação artesanal. Um palco para impulsionar ideias, conectar profissionais e fortalecer negócios que crescem com criatividade, talento e estratégia.
Serviço
Mara Cakes Fair
De 5 a 7 de setembro de 2025, das 13h às 20h
No Centro de Convenções de Pernambuco
Informações: @maracakesfair e www.maracakesfair.com.br
Ingressos: R$ 59 (1 dia), R$ 79 (2 dias) e R$ 109 (3 dias)
À venda em www.maracakesfair.com.br
