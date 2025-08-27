Sebrae e ASPA lançam o programa Retrofit Varejo de Alimentos para impulsionar minimercados em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Iniciativa inovadora vai ajudar a modernizar negócios do varejo de alimentos, fortalecendo a competitividade num setor que rende mais de R$ 1 trilhão

Clique aqui e escute a matéria

O Sebrae Pernambuco, em parceria com a Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (ASPA), lança nesta quinta-feira (28), na sede do Sebrae no Recife, o programa Retrofit Varejo de Alimentos. Com foco nos minimercados — mercadinhos e lojas de conveniência —, cuja capilaridade e proximidade tornam-se cada vez mais estratégicas para as comunidades locais, a iniciativa visa fortalecer esses pequenos negócios frente às transformações recentes do varejo alimentar.

O evento tem início marcado para as 9h, seguido da palestra magna, às 9h20, com o tema “O varejo que alimenta o futuro: tendências, desafios e soluções para fortalecer o setor na era da competitividade”. A abertura desta palestra contará com os palestrantes Fernando Faria, diretor-presidente da Eba e vice-presidente da ASPA, e Sylvia Siqueira, economista e especialista em inteligência de mercado do Sebrae.

Às 10h, será apresentada a proposta técnica do programa por Valdenice Ferreira e Paula Valéria, com destaque para o case de sucesso do Mercadinho Almeida, relatado por Patrícia Rejane Falcão, como exemplo inspirador da aplicação das boas práticas e soluções contempladas no programa.

O varejo de alimentos no Brasil

O varejo alimentar ocupa uma posição estratégica relevante na economia nacional. Em 2024, e acordo com a Abras, o setor de autosserviços (supermercados, mercearias, minimercados etc.) gerou faturamento de R$ 1,067 trilhão e representou 9,12% do PIB, além de empregar diretamente milhões de trabalhadores e atender diariamente cerca de 30 milhões de consumidores.

Diante desse cenário, o papel dos minimercados — espaços de conveniência, proximidade e flexibilidade — torna-se cada vez mais relevante. O programa Retrofit Varejo de Alimentos surge em momento oportuno, oferecendo suporte técnico, capacitação, modernização de práticas e incentivo à inovação, elementos mais necessários do que nunca.