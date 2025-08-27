Sebrae e ASPA lançam o programa Retrofit Varejo de Alimentos para impulsionar minimercados em Pernambuco
Iniciativa inovadora vai ajudar a modernizar negócios do varejo de alimentos, fortalecendo a competitividade num setor que rende mais de R$ 1 trilhão
O Sebrae Pernambuco, em parceria com a Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (ASPA), lança nesta quinta-feira (28), na sede do Sebrae no Recife, o programa Retrofit Varejo de Alimentos. Com foco nos minimercados — mercadinhos e lojas de conveniência —, cuja capilaridade e proximidade tornam-se cada vez mais estratégicas para as comunidades locais, a iniciativa visa fortalecer esses pequenos negócios frente às transformações recentes do varejo alimentar.
O evento tem início marcado para as 9h, seguido da palestra magna, às 9h20, com o tema “O varejo que alimenta o futuro: tendências, desafios e soluções para fortalecer o setor na era da competitividade”. A abertura desta palestra contará com os palestrantes Fernando Faria, diretor-presidente da Eba e vice-presidente da ASPA, e Sylvia Siqueira, economista e especialista em inteligência de mercado do Sebrae.
Às 10h, será apresentada a proposta técnica do programa por Valdenice Ferreira e Paula Valéria, com destaque para o case de sucesso do Mercadinho Almeida, relatado por Patrícia Rejane Falcão, como exemplo inspirador da aplicação das boas práticas e soluções contempladas no programa.
O varejo de alimentos no Brasil
O varejo alimentar ocupa uma posição estratégica relevante na economia nacional. Em 2024, e acordo com a Abras, o setor de autosserviços (supermercados, mercearias, minimercados etc.) gerou faturamento de R$ 1,067 trilhão e representou 9,12% do PIB, além de empregar diretamente milhões de trabalhadores e atender diariamente cerca de 30 milhões de consumidores.
Diante desse cenário, o papel dos minimercados — espaços de conveniência, proximidade e flexibilidade — torna-se cada vez mais relevante. O programa Retrofit Varejo de Alimentos surge em momento oportuno, oferecendo suporte técnico, capacitação, modernização de práticas e incentivo à inovação, elementos mais necessários do que nunca.