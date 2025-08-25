Chile reabre mercado para produtos avícolas brasileiros após fim da suspensão por gripe aviária

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As exportações brasileiras ao Chile foram suspensas em 16 de maio, quando foi confirmado um caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul

Clique aqui e escute a matéria

O governo do Chile anunciou a retomada de importações de produtos avícolas do Brasil, após reconhecer o País como livre de influenza aviária de alta patogenicidade. As exportações brasileiras de todo o território nacional ao Chile foram suspensas em 16 de maio, quando foi confirmado um caso de gripe aviária em granja comercial em Montenegro (RS).

Na resolução publicada no Diário Oficial, com data de 15 de agosto, o Chile também reconheceu que o Rio Grande do Sul foi reconhecido como zona livre da Doença de Newcastle.

Com isso, o Brasil poderá voltar a exportar para o Chile produtos como ovos férteis e pintinhos de um dia (incluindo codornas), ovos férteis SPF (livres de patógenos específicos), aves ornamentais ou de recreação, carne de aves de corte (fresca resfriada ou congelada), cabeças e pés comestíveis, ovos com casca para consumo e produtos cárneos processados que contenham carne de ave fresca, desde que produzidos a partir de 9 de agosto, segundo nota do Serviço Agrícola e Pecuário (SAG) chileno.

Autoridades chilenas já sinalizavam a retomada do comércio, após uma missão do SAG ao Brasil em 4 de agosto. Na ocasião, os profissionais de pecuária chilenos verificaram in loco as medidas adotadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil em relação à doença.

Em 2024, o Brasil exportou 111 mil toneladas de carne de frango para o Chile, o equivalente a US$ 246 milhões, segundo dados do Agrostat - sistema de estatísticas de comércio exterior do agronegócio brasileiro.