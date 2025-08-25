Quando é Brasil x Chile? Veja data dos próximos jogo da Seleção Brasileira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confronto contra os chilenos será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro; cinco dias depois, Seleção enfrentará a Bolívia, fora de casa

O italiano Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira (25), a lista com os 23 convocados para os dois próximos jogos da Seleção Brasileira.

Nos dias 4 e 9 de setembro, o Brasil enfrentará Chile, no Maracanã, e Bolívia, no Estádio Municipal de El Alto, respectivamente pela 17ª e 18ª rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Já classificada, a Seleção joga para cumprir tabela e num conflito entre "entrosamento" e "testes".

O primeiro jogo, contra o Chile, como dito, será no dia 4 de setembro, uma quinta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A partida está marcada para às 20h30, horário de Brasília.

Ingressos de Brasil x Chile

Os ingressos começam a ser vendidos nesta segunda-feira (25) exclusivamente através do site da Bilheteria Digital. Portanto, não haverão vendas físicas, ao menos até segunda ordem.

Para realizar as compras dos ingressos, os torcedores terão que, primeiro, realizar o cadastro da biometria facial no site oficial da CBF.

Preço dos ingressos

Setor Norte / Sul / Visitante - R$ 200 inteira; R$ 100 inteira

Setor Leste Superior - R$ 240 inteira; R$ 120 meia