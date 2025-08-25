fechar
Quando é Brasil x Chile? Veja data dos próximos jogo da Seleção Brasileira

Confronto contra os chilenos será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro; cinco dias depois, Seleção enfrentará a Bolívia, fora de casa

Por Victor Peixoto Publicado em 25/08/2025 às 15:45
No primeiro turno, Brasil venceu o Chile em Santiago por 2 x 1
No primeiro turno, Brasil venceu o Chile em Santiago por 2 x 1 - Rafael Ribeiro / CBF

O italiano Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira (25), a lista com os 23 convocados para os dois próximos jogos da Seleção Brasileira.

Nos dias 4 e 9 de setembro, o Brasil enfrentará Chile, no Maracanã, e Bolívia, no Estádio Municipal de El Alto, respectivamente pela 17ª e 18ª rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Já classificada, a Seleção joga para cumprir tabela e num conflito entre "entrosamento" e "testes".

O primeiro jogo, contra o Chile, como dito, será no dia 4 de setembro, uma quinta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A partida está marcada para às 20h30, horário de Brasília.

Ingressos de Brasil x Chile

Os ingressos começam a ser vendidos nesta segunda-feira (25) exclusivamente através do site da Bilheteria Digital. Portanto, não haverão vendas físicas, ao menos até segunda ordem.

Para realizar as compras dos ingressos, os torcedores terão que, primeiro, realizar o cadastro da biometria facial no site oficial da CBF.

Preço dos ingressos

  • Setor Norte / Sul / Visitante  - R$ 200 inteira; R$ 100 inteira
  • Setor Leste Superior - R$ 240 inteira; R$ 120 meia
  • Setor Oeste Inferior - R$ 320 inteira; R$ 160 meia

