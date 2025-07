Lula se reúne com presidentes de Chile, Colômbia, Espanha e Uruguai em cúpula pela democracia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta segunda-feira (21), de uma reunião de alto nível no Chile com outros quatro chefes de Estado para debater a defesa da democracia no cenário global. O encontro é organizado pelo presidente chileno, Gabriel Boric, em Santiago.

Além de Lula e Boric, também participam os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, do Uruguai, Luis Lacalle Pou, e da Espanha, Pedro Sánchez.



A pauta da reunião, que será reservada aos presidentes, está dividida em três eixos principais:

A defesa da democracia e do multilateralismo; O combate às desigualdades sociais e econômicas; O enfrentamento à desinformação e aos desafios das novas tecnologias digitais.

Após o encontro privado, os líderes têm agendada uma reunião com representantes da sociedade civil, do meio acadêmico e de centros de pesquisa para ampliar o debate.

Continuidade de encontros

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a cúpula no Chile dá continuidade a um encontro realizado em 2024, convocado por Lula e pelo presidente espanhol Pedro Sánchez, com o tema "em defesa da democracia – lutando contra o extremismo".

A articulação entre os líderes deve ter um novo capítulo em breve. Já está prevista uma nova edição desta iniciativa durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece em Nova York, em setembro deste ano.