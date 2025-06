Brasil retoma status de país livre da gripe aviária

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou nesta quarta-feira (18) que o Brasil voltou a ser considerado livre da influenza aviária, após passar 28 dias sem novos registros da doença.

De acordo com a pasta, com o encerramento desse prazo sem ocorrências, o país concluiu todas as ações sanitárias exigidas, recuperando oficialmente o status de livre da enfermidade.

A retomada do status sanitário veio após um período de vazio sanitário, iniciado em 22 de maio. A medida, que consiste na suspensão temporária da criação de determinadas espécies em áreas específicas, visa conter a disseminação de doenças.

A ação foi adotada após a confirmação, no dia 16 de maio, do único foco da doença em uma granja comercial, localizada em Montenegro, no Rio Grande do Sul.

“Não se comemora uma crise, mas é preciso reconhecer a robustez do nosso sistema sanitário, que respondeu com total transparência e eficiência”, destacou o ministro Carlos Fávaro, em nota. “Contivemos o foco e agora avançamos com responsabilidade para uma retomada gradativa do comércio exterior.”

Com o fim do vazio sanitário, o governo brasileiro iniciou a notificação oficial aos países que haviam imposto restrições às exportações de produtos avícolas. A expectativa é de que os acordos comerciais sejam restabelecidos em breve.

O que é a gripe aviária?

A influenza aviária, ou popularmente chamada de gripe aviária, afeta principalmente aves, mas já foi registrada em alguns mamíferos, como bovinos. A transmissão ocorre pelo contato direto com animais doentes ou por meio de água e materiais contaminados.

O Ministério da Agricultura reforça que a doença raramente afeta humanos e que carnes e ovos continuam seguros para o consumo, desde que preparados de forma adequada. A orientação à população é manter-se informada e seguir as medidas preventivas recomendadas.

