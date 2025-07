Feira gratuita no Sesc Santa Rita neste sábado (2) celebra o afroempreendedorismo em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Cais de Santa Rita, no centro do Recife — um local historicamente marcado como ponto de desembarque e venda de africanos escravizados —, será palco de um grande evento de celebração da cultura e da economia negra neste sábado (2 de agosto). A partir das 13h30, o Sesc Santa Rita sedia a quarta edição da Feira Ojá Afro, com entrada gratuita.

A iniciativa, cujo nome "Ojá" significa "mercado" em iorubá, propõe uma ocupação simbólica do espaço. O objetivo é transformar um lugar de memória dolorosa em uma vitrine para o talento e a força do afroempreendedorismo pernambucano, reunindo 37 expositores, a maioria mulheres.

"O mesmo lugar onde nossos ancestrais foram desembarcados à força agora é ocupado com beleza, saber e afeto. Hoje, somos protagonistas. A Ojá Afro Sesc é uma resposta histórica e simbólica", afirma Renata Ramos, idealizadora da feira.

Programação cultural e ação solidária

Além dos estandes com moda, acessórios, cosméticos e gastronomia afro-brasileira, o evento terá uma rica programação cultural. A abertura, às 13h30, será com a roda de conversa "Mulheres Negras na Produção Musical Pernambucana", com as artistas Gabi do Carmo, Bione e Dany Myler.

A tarde segue com apresentações dos grupos Edún Ará Xangô (15h30) e Daruê Malungo (16h30), e termina com o som do DJ Phino (18h).

O público também poderá participar de uma ação solidária: a doação de 1 kg de alimento não perecível dá direito a concorrer a um sorteio de livros de temática afrocentrada. Os alimentos arrecadados serão destinados ao programa Cozinha Brasil, do Sesc.

Serviço

Feira Ojá Afro Sesc

Data: Sábado, 2 de agosto

Sábado, 2 de agosto Horário: Das 13h30 às 20h

Das 13h30 às 20h Local: Sesc Santa Rita – Rua Cais de Santa Rita, 156, bairro de Santo Antônio, Recife (PE)

Sesc Santa Rita – Rua Cais de Santa Rita, 156, bairro de Santo Antônio, Recife (PE) Entrada: Gratuita

Gratuita Classificação: Livre

Livre Solidariedade: Doações de 1 kg de alimento não perecível dão acesso ao sorteio de livros. Alimentos serão destinados ao Programa Cozinha Brasil (Sesc)

