Alepe e Sebrae promovem curso sobre elaboração de projetos e captação de recursos em Araripina

Com o objetivo de fortalecer iniciativas empreendedoras e ampliar o acesso a investimentos, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), por meio da Escola do Legislativo (Elepe), promoveu o curso “Elaboração de Projetos e Captação de Recursos” em Araripina, no Sertão do Araripe. A ação é fruto de uma parceria com o Sebrae.

A formação foi conduzida pelo especialista Luiz Otávio Bastos. Participaram empreendedores, startups, representantes de agências de desenvolvimento, servidores públicos, empresários, integrantes do terceiro setor e demais interessados em transformar ideias em projetos estruturados, com potencial para atrair recursos.

O curso, que já passou por Petrolina (Sertão do São Francisco), Caruaru (Agreste Central) e Garanhuns (Agreste Meridional), chega à sua 4ª edição consolidando-se como uma importante ferramenta de qualificação oferecida pela Elepe. A iniciativa reforça a atuação da Alepe na interiorização do conhecimento e na promoção de práticas de planejamento, inovação e desenvolvimento nos municípios.

“Levar formações práticas e de qualidade para o interior do estado está na nossa agenda estratégica. Essa parceria com o Sebrae tem sido fundamental para aproximar conhecimento técnico de quem está na ponta, fazendo a diferença em suas comunidades”, destacou o superintendente da Elepe, Alberes Lopes.

Para o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto, iniciativas como essa demonstram o compromisso da Casa com os municípios pernambucanos. “A Assembleia tem investido cada vez mais em ações que promovam a capacitação e a autonomia dos cidadãos do interior e da capital. A qualificação é fundamental para impulsionar o desenvolvimento regional e garantir que os recursos cheguem onde são mais necessários”, afirmou.