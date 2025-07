Donos de pequenos negócios recebem capacitação gratuita para aumentar o faturamento e obter melhorias no controle financeiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Sebrae Pernambuco promove, na próxima quarta-feira (30), uma capacitação gratuita para pequenos empreendedores, a partir das 19h, na sede da instituição, no bairro Ilha do Retiro, na Zona Oeste do Recife.

Com o tema "Lucro no comando: controles financeiros práticos para faturar mais e gastar menos", o Quartas de Sucesso acontece de maneira presencial e as inscrições podem ser feitas atrevés do site pe.loja.sebrae.com.br. As vagas são limitadas.

O analista do Sebrae Pernambuco Arthur Tavares ressalta que muitas questões contribuem para resumir o desempenho da empresa. Por causa disso, a capacitação vai focar em soluções práticas para ajudar os participantes a identificar os principais entraves que afetam seus negócios, além de orientá-los sobre metodologias e processos que contribuam para uma gestão mais estratégica.

“O objetivo dessa edição do Quartas de Sucesso é auxiliar empresários que estão cansados de ver o dinheiro entrar e sumir do caixa sem entender de onde ele vem e para onde vai. Vamos utilizar uma didática simplificada, bastante acessível até para quem não tem familiaridade com finanças, e ensinar um conteúdo 100% aplicável. Eles sairão do evento conhecendo ferramentas de controle acessíveis, que caibam na rotina deles e, principalmente, sejam fáceis de usar, além de aprender passos práticos para utilizar o que aprenderam até de forma imediata, se quiserem”, destaca o analista.

Ele enfatiza que a palestra vai ajudar os empreendedores a entender desde conceitos básicos de gestão - como quanto ganham em cada produto ou serviço, o que é custo administrativo, lucro real e dedução de imposto - até técnicas para a auxiliar a montar e interpretar relatórios simples para o dia a dia do negócio.

Serviço

O quê: Quartas de Sucesso - Lucro no comando: controles financeiros práticos para faturar mais e gastar menos

Quando: 30 de julho, a partir das 19h

Onde: sede do Sebrae Pernambuco (Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro – Recife)

Inscrições gratuitas e mais informações no link bit.ly/quartasdesucesso30jul25