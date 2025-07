Lucro do FGTS 2024: confira quem tem direito e quanto vai receber

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou na quinta-feira a distribuição de R$ 12,9 bilhões

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou na quinta-feira (24) a distribuição de R$ 12,9 bilhões do lucro do Fundo obtido no ano passado. Segundo o Conselho, o valor será repartido entre cerca de 134 milhões de trabalhadores que possuíam saldo em suas contas em 31 de dezembro do ano passado.

A Caixa Econômica Federal, que administra o fundo, tem até o dia 31 de agosto para depositar a parcela do lucro em cada uma das 235 milhões de contas elegíveis.

Quem tem direito?

Os 134 milhões de trabalhadores que tinham saldo na conta vinculada ao FGTS em 31 de dezembro de 2024 receberão uma parte do lucro distribuído. O depósito será feito de forma automática, mas o valor não ficará disponível para saque imediato.

O montante será creditado diretamente na conta do FGTS e só poderá ser retirado conforme as condições já previstas e autorizadas para cada tipo de saque.

Situações que o trabalhador terá direito de sacar o fundo:

Quem decidiu usar o FGTS para compra da casa própria;

Quem for usar o Fundo para liquidação ou amortização de dívida ou pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional;

Aderiu à modalidade do saque-aniversário (veja mais abaixo como funciona);

Quem foi demitido sem justa causa;

Quem se aposentar;

Portadores de doenças graves;

O trabalhador com idade igual ou superior a 70 anos.

Quanto posso ganhar?

De acordo com o Conselho Curador, o rendimento de 6,05% incide sobre o saldo que você tinha na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2024.

Por exemplo: Se você tinha R$ 2.000 no FGTS no fim de 2024, vai receber aproximadamente: R$ 2.000 x 6,05% = R$ 121,00. Ou seja, esse valor será adicionado ao seu saldo do FGTS.

Como consultar?

Para verificar o extrato e o crédito do lucro, o trabalhador pode utilizar o aplicativo FGTS (Android e iOS), ir a uma agência da Caixa ou aguardar o extrato em papel que é enviado a cada dois meses.

Com informações do jornal O Globo

