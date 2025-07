Lucro do FGTS 2024: Caixa deposita R$ 12,9 bi até 31 de agosto; saiba como consultar o seu

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, nesta quinta-feira (24), a distribuição de R$ 12,929 bilhões do lucro obtido pelo fundo em 2024. O valor será repartido entre cerca de 134 milhões de trabalhadores que possuíam saldo em suas contas em 31 de dezembro do ano passado.

A Caixa Econômica Federal, que administra o fundo, tem até o dia 31 de agosto para depositar a parcela do lucro em cada uma das 235 milhões de contas elegíveis.

Rendimento acima da inflação

Com a distribuição de 95% do resultado do fundo, a rentabilidade total das contas do FGTS em 2024 alcançou 6,05%. O percentual ficou acima da inflação oficial do mesmo ano, medida pelo IPCA, que foi de 4,83%. Isso garante um ganho real para o dinheiro do trabalhador.

Essa regra de rendimento mínimo igual à inflação foi, inclusive, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2024, valendo para os resultados futuros do fundo.

Como funciona e como consultar?

Plataforma permite acesso ao saldo do FGTS em tempo real - Divulgação

O valor que cada trabalhador receberá é proporcional ao saldo que ele tinha na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2024. Ou seja, quem tinha mais saldo, receberá uma fatia maior do lucro.

Para verificar o extrato e o crédito do lucro, o trabalhador pode utilizar o aplicativo FGTS (Android e iOS), ir a uma agência da Caixa ou aguardar o extrato em papel que é enviado a cada dois meses.

Posso sacar o dinheiro?

Não. É importante ressaltar que o valor do lucro é incorporado ao saldo total da conta do FGTS e não fica disponível para saque imediato.

O resgate do dinheiro só pode ser feito nas situações já previstas em lei, como demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria, doenças graves ou na modalidade de saque-aniversário.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

