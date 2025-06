FGTS 2025: saque calamidade disponibilizado para atingidos pela chuva em cidade de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os trabalhadores do município de São José da Coroa Grande, Litoral Sul de Pernambuco, podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade a partir desta quinta-feira (26). A liberação é decorrente das chuvas intensas na cidade e pode ser solicitada pelo aplicativo FGTS.

Possuir saldo na conta do FGTS

Não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses

Conforme endereços identificados pela Defesa Civil do município, os moradores podem realizar o saque até o dia 23 de setembro. O valor máximo para retirada é de R$6.220,00 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível na conta.

Como solicitar o saque do FGTS por calamidade:

O aplicativo FGTS está disponível para download gratuito nas plataformas digitais e é compatível com os sistemas operacionais Android e IOS.



Instale o aplicativo FGTS Insira suas informações de cadastro Selecione a opção ‘Solicitar seu saque 100% digital’ Clique em ‘Calamidade pública’ Informe o nome do município e clique quando ele aparecer na lista Escolha um tipo de comprovante de residência disponível Digite o CEP e número da residência Envie foto dos documentos: identidade e comprovante de residência Indique uma conta para receber os valores



Informações sobre a documentação:

Carteira de Identidade: também são aceitos carteira de habilitação e passaporte, sendo necessário o envio frente e verso do documento.

também são aceitos carteira de habilitação e passaporte, sendo necessário o envio frente e verso do documento. Selfie (foto de rosto) com o mesmo documento de identificação aparecendo na foto.

(foto de rosto) com o mesmo documento de identificação aparecendo na foto. Comprovante de residência em nome do trabalhador: conta de luz, água, telefone, gás, fatura de internet e/ou TV, fatura de cartão de crédito e entre outros, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade.

em nome do trabalhador: conta de luz, água, telefone, gás, fatura de internet e/ou TV, fatura de cartão de crédito e entre outros, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade. Caso não tenha comprovante de residência, o cidadão deverá: OU apresentar uma declaração do município atestando que o trabalhador é residente na área afetada; OU apresentar declaração própria , contendo nome completo, CPF, data de nascimento, endereço residencial completo, incluindo CEP. Essas informações serão verificadas pela CAIXA, nos cadastros oficiais do Governo Federal.

Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro(a).

